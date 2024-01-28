

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



بدأت نحو 100 نائبة في مجلس النواب بالتعاون مع نائبات مجلس الشيوخ حملات توعية مكثفه بدءا بالقرى والنجوع لمقاطعة شراء المشغولات الذهبية نهائيا في الزيجات الحالية وحث الأسر المصرية على مراعاة ظروف الشباب الراغب في الزواج خلال هذه المرحلة خاصة بعد الارتفاع الرهيب في أسعار الذهب واستبدال الشبكة الذهبية للعروس بالفضة.



في الوقت نفسه، تقدمت النائبة نشوى الشريف وبتوقيع أكثر من 70 نائبا ونائبة باقتراح عاجل بإعفاء واردات الذهب فترة إضافية سنة كاملة من الرسوم الجمركية والسماح بإدخالها مع المصريين العائدين من الخارج دون سداد الرسوم، وذلك سواء المصريين الذين يقومون بزيارات خارجية او من المصريين العاملين في الخارج عند عودتهم لقضاء إجازاتهم المؤقتة والعودة إلى بلد العمل.



وطالب النواب والنائبات في اقتراحهم أيضا بضرورة حظر بيع المشغولات الذهبية المعفاة من الرسوم الجمركية لوقف اشتعال أسعار المشغولات الذهبية واستغلال البعض للموقف وتحقيق أرباح غير مشروعة وأن تكون الكميات الواردة بصحبة الراكب للاستعمال الشخصي لأسرته فقط، وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاقتراح الجديد الذي ستناقشه لجنة الخطة والموازنة وهو الاقتراح الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن مد فترة سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية سنة إضافية ان الاقتراح يأتي نظرا للمؤشرات الإيجابية التي انعكست على استقرار سوق الذهب.