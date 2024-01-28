طلال الملا: مجموعة «الملا» عملت بإتقان على توسعة شبكة أعمال «مرسيدس - بنز» في الكويت

اتبعنا نهجاً إستراتيجياً لنقدم لعملائنا في الكويت تجربة لا مثيل لها من الفخامة بعالم السيارات



تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع الشراكة الإستراتيجية مع مرسيدس-بنز، أعلنت شركة الملا أوتوموبيلز، الموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز للسيارات في الكويت عن إعادة افتتاح صالة العرض الرئيسية في الكويت بحلتها العصرية الجديدة.



وتمت مراسم حفل الافتتاح الرسمي بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «الملا» طلال أنور الملا، يرافقه وفد رفيع المستوى من شركة «مرسيدس - بنز» الشرق الأوسط والذي تضمن الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز الشرق الأوسط مايكل ستروباند، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع المبيعات وخدمة العملاء وتحويل الأعمال في مرسيدس- بنز الشرق الأوسط هايكو جوينثر، كما حضر الحفل رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان إلى جانب ممثلين من الفريق الإداري والموظفين في الشركة.



وتقع صالة عرض الملا أوتوموبيلز على طريق الدائري الرابع في منطقة الري، بمساحة إجمالية تصل إلى 17 ألف متر مربع وتمثل إحدى أكبر صالات العرض لمرسيدس- بنز الرائدة في المنطقة، تتكون صالة العرض من 4 طوابق لعرض ما يزيد على 50 طرازا جديدا من طرازات مرسيدس-بنز.



واغتنمت مجموعة الملا فرصة تواجد وفد مرسيدس- بنز للسيارات الشرق الأوسط في المنطقة لتعريفهم بأحدث استثمارات النمو الإستراتيجي التي قامت بها المجموعة والجهود المكثفة التي تبذلها شركة الملا أوتوموبيلز لتوسيع العلامة التجارية وشبكة أعمال مرسيدس-بنز في الكويت عقب خمس سنوات من الشراكة.



شراكة إستراتيجية



وفي تعليق له على الحدث، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: «يسعدنا أن نعلن عن افتتاح صالة عرض الملا أوتوموبيلز المطورة لمرسيدس- بنز في الكويت بحضور ممثلين إقليمين لمرسيدس-بنز للسيارات الشرق الأوسط، شريكنا الإستراتيجي على مدار السنوات الـ 5 الماضية».



وأضاف: «حرصت مجموعة الملا المتمثلة اليوم بشركة الملا أوتوموبيلز مرسيدس- بنز الكويت على العمل بتميز وإتقان لتوسعة شبكة أعمال مرسيدس- بنزفي الكويت من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة».



وتابع الملا بالقول: «منذ بداية تعاوننا مع مرسيدس- بنز، اتبعنا نهجا استراتيجيا لإنشاء بنية تحتية من صالات عرض البيع بالتجزئة ومراكز الخدمة التي تعكس ميثاق العلامة التجارية وتقدم لعملائنا في الكويت تجربة لا مثيل لها من الفخامة في عالم السيارات».



وشدد على أن الشركة تتطلع نحو الإعلان عن المزيد من مشاريع التوسعة مع مرسيدس-بنز لتعزيز مكانتنا الرائدة في تمثيل العلامة التجارية في التميز والابتكار والمهنية، وهي القيم التي حرصنا دائما على الالتزام بها في جميع ما نقوم به في مجموعة الملا.



صالة عرض مميزة



ويعكس الطابق الأرضي لصالة العرض لشركة الملا أوتوموبيلز التي تشمل أكثر من 50 سيارة فاخرة من مرسيدس- بنز في الكويت التزام وأهمية الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة الملا في العلامة التجارية لمرسيدس- بنز.

نضمن لعملائنا وزوارنا تجربة تسوق فاخرة لا مثيل لها في منشأة تمتد على مساحة 4000 متر مربع ومجهزة بأحدث المميزات التي تشمل ما يلي:



35 منصة عرض للسيارات بما في ذلك مناطق مخصصة لطرازات الفئة V وEQ والسيارات الكلاسيكية من مرسيدس- بنز.



5 حارات فاخرة لتسليم السيارات مجهزة بصالات انتظار وشاشات عرض رقمية ونقاط شحن كهربائية.



منطقة مخصصة للاستديو.



متجر بمساحة 100 متر مربع يضم أحدث مجموعة من السلع والبضائع التي تحمل العلامة التجارية لمرسيدس-بنز.



ويضم طابق الميزانين الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع 16 منصة عرض للسيارات تشمل ما يلي:



صالة عرض مايباخ حصرية تعرض طرازات مرسيدس- مايباخ من الفئتين S وGLS.



صالة خاصة للفئة G-Class تضم سيارتين تطل على صالة العرض الرئيسية في الطابق الأرضي.



مركز أداء AMG يعرض 14 طراز مختلف من مجموعة AMG بالإضافة إلى استديو مخصص.



وقد تمت إعادة تصميم بناء صالة العرض الرئيسية لشركة الملا أوتوموبيلز في الكويت لتكون منشأة عالمية مميزة تتناسب مع فخامة مرسيدس-بنز والتي تتضمن المميزات التالية:



منطقة مستقلة ضمن الصالة مجهزة بأحدث التقنيات ووفقا لأعلى المعايير توفر إمكانية إضافة حماية إضافية للسيارات الفاخرة.



12 صالة استشارة خاصة.



7 صالات استشارة شبه خاصة.



صالة انتظار فاخرة تتسع لعدد 50 ضيفا.



3 محطات ضيافة تقدم مجموعة متنوعة من المرطبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة.



منطقة شحن سريع مجانية لعملاء طرازات EQمن مرسيدس- بنز.



مركز خدمة رائد



في عام 2022، أعلنت مجموعة الملا عن افتتاح مركز خدمة مرسيدس- بنز الرائد في منطقة الشويخ. وتم بناء مركز الخدمة المطور على مساحة أرض تبلغ 8.100 مترمربع ويضم عدد كبير من الخدمات والقدرة التشغيلية، بما في ذلك صالة خدمة تتكون من 10 حارات للخدمة خصصت واحدة منها لسيارات AMG، بالإضافة إلى 11 حارة توصيل داخل صالة الخدمة مكيفة بالكامل.

صالات الخدمة وصالات استقبال العملاء تتكون من صالتين مخصصتين و6 صالات استشارة شبه خاصة وصالة انتظار فاخرة للعملاء حيث يمكنهم الاسترخاء والاستمتاع بخدمة الضيافة أثناء تسوقهم من أحدث مجموعة سيارات مرسيدس- بنز.



وأيضا، تتضمن المنشأة ورشة إصلاح عامة لسيارات مرسيدس- بنز مزودة بأحدث المعدات التقنية المطورة والمعتمدة من مرسيدس- بنز، مع تزويد العملاء بالخدمة والدعم من قبل فريق فني متخصص على مستوى عال من التدريب في مجالات أعمالهم.

تتكون المنشأة من 52 حارة عمل ومحطتين لغسيل السيارات ومحطتين للغسيل الداخلي والخارجي ومنطقة مخصصة لبيع قطع الغيار ومستودع.



للمزيد من المعلومات عن أحدث مركبات وخدمات مرسيدس- بنز، يمكن لعملائنا زيارة معرض الملا أوتوموبيلز - مرسيدس- بنز في منطقة الري أو متجر مرسيدس- بنز في مجمع الأفنيوز أو التواصل من مركز خدمة العملاء 1887888. ويمكنكم أيضا متابعة حسابنا على انستغرام



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