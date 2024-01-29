بحضور ومشاركة وزير الصحة د.أحمد العوضي، انطلقت فعاليات ورشة عمل التخطيط الإستراتيجي في مجال الصحة من الإعداد للتنفيذ، والتي تنظمها إدارة التخطيط والتنمية الصحية في وزارة الصحة، وذلك بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز).



وقال مدير إدارة التخطيط والتنمية الصحية في وزارة الصحة د.ميثم حسين إن الورشة يحاضر فيها نخبة من المختصين بمجالات بحوث النظم الصحية والتخطيط والتنمية الصحية، واقتصادات الصحة، والمدن الصحية.



وأوضح أن الورشة التي تستمر لأربعة أيام تستعرض أهمية تطبيق التفكير المنظومي في النظام الصحي، إذ سيتم إطلاع المشاركين على مناهج التخطيط الإستراتيجي الأساسية وكيفية مواءمتها مع خطط التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة، علاوة على ذلك ستتم مناقشة المنظومة الصحية بشكلها الحالي في الكويت من حيث نقاط القوة والتحديات والفرص المتاحة لتطوير إطار إستراتيجي شامل لوزارة الصحة.



وأضاف د.ميثم حسين، أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي في مجال الرعاية الصحية لمواءمة الرؤية المشتركة والتعاون بين قطاعات وزارة الصحة وتحديد الأولويات التنموية الوطنية في مجال الصحة.