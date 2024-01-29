وجّه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل صرف البدل النقدي لأي جهة تابعة لوزارة الداخلية بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 32 لسنة 2023؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما سبب وقف دعم الديزل عن الصيادين من تاريخ 2023/11/1 ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بسبب توقف زوارق الصيادين لعدم وجود دعم الديزل؟