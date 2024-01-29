طالب بإنشاء مخرج مباشر من منطقة الصباحية إلى طريق الملك فهد وفتح طريق يربط الوفرة بالشدادية



تـــقدم النـائب د.محمد المهّان بـ 5 اقتراحات برغبة بإنشاء دوار عند تقاطع شارع 101 مع شارع 6 مقابل صالة أفراح جمعية علي صباح السالم وإعادة صيانة ورصف مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي وتحديد مواعيد يمنع فيها مرور الشاحنات في شارع 320 شرق الأحمدي.



وقال في مقدمة الاقتراح الأول: إنه نظرا للازدحام المروري في منطقة علي صباح السالم بالقرب من صالة أفراح الجمعية عند تقاطع شارع 101 مع شارع 6 ورغبة في تسهيل حركة مركبات أهالي المنطقة، فإنني أقترح إنشاء دوار عند تقاطع شارع 101 مع شارع 6 مقابل صالة أفراح جمعية علي صباح السالم التعاونية.



وقال في مقدمة الاقتراح الثاني: أصبحت الحفر الموجودة عند مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي تشكل خطرا على المركبات وأرواح الناس وبخاصة هناك وصلة بين دوار الظهر إلى مخرج طريق الملك فهد (قطعة 2) تتسبب في معاناة كبيرة لأهالي المنطقة وقد قام العديد من الأهالي بتقديم شكاوى إلى الجهات المعنية ولم تتم الاستجابة إليها، لذا فإنني أقترح اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة لإعادة صيانة ورصف مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي وبخاصة وصلة ما بين دوار الظهر ومخرج طريق الملك فهد (قطعة 2)، مع وضع لوحات إرشادية وإعادة النظر في وضع البنية التحتية فيه.



وقال في مقدمة الاقتراح الثالث: إنه نظرا لمرور الشاحنات بشكل عشوائي في منطقة الأحمدي الصناعية من دون مواعيد محددة على مدار اليوم، على الرغم من وجود مدارس تقع في شارع 320 - شرق الأحمدي، الأمر الذي يشكل خطرا على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم، وحرصا على أمنهم وسلامتهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تحديد المواعيد التي يمنع فيها مرور الشاحنات في شارع 320 - شرق الأحمدي لتكون كالتالي:



1- من 7 إلى 8 صباحا.



2- من 1 إلى 2 مساء.



وقال في اقتراحه الرابع: تعد منطقة الوفرة السكنية من المناطق النائبة التي تبعد عن المرافق الحيوية داخل البلاد، وأبرزها الجامعات والمعاهد، الأمر الذي يسبب لأهاليها الكثير من المشقة في التنقل، بالإضافة إلى الازدحام المروري الذي يمثل خطرا على سلامتهم، إلا أن هناك طريقا رمليا مباشرا ومهملا وغير مفعل مسافته أقل كثيرا ويخفف عنهم الازدحام، واختصارا للطريق على أهالي المنطقة والمناطق المحيطة.



ونص الاقتراح على ما يلي: «فتح طريق مباشر يتكون من 4 حارات (ذهاب وعودة) يربط منطقة الوفرة بمنطقة الشدادية».



وقال المهان في اقتراحه الخامس: يعاني أهالي منطقة الصباحية من عدم وجود مخرج مباشر إلى طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب، حيث يضطر أهالي المنطقة إلى سلك طريق 212 الممتد من منطقة الصباحية إلى الأحمدي الصناعية للخروج على طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب.



ونص الاقتراح على «إنشاء مخرج مباشر من منطقة الصباحية إلى طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب».