أسامة أبوالسعود



اختتمت إدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج «متمكن» لتخريج قيادات مجتمعية شبابية للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، خلال الفترة من 15 إلى 24 يناير الجاري بمقر أكاديمية العمل التطوعي مركز شباب الشامية.



و«متمكن» برنامج مجاني متخصص للعمل مع الشباب فئة الفتيات من عمر 18 إلى 26 عاما، ويقدم نموذجا للقيادة الشبابية المجتمعية الفعالة في الكويت، بالتركيز على الجوانب السلوكية والوجدانية والمعرفية من خلال الجلسات الحوارية التفاعلية التي قدمها لهم أكاديميون من داخل الإدارة وخارجها لتعزيز واستثمار إمكاناتهم مع المحافظة على الهوية الوطنية والإسلامية.



وتضمن اليوم الأخير جلستي مناقشة، الأولى بعنـــوان «الانحيـــازات السلوكيـة» قدمتها سبيكــة المطيــــري، وأوضحـــت خلالها للمتدربات تعريف الانحيازات السلوكية وأثرها على الاختيارات والقيم والسلوك، كما أشارت إلى كيفية السيطرة على المشاعر والتفكير، وكيفية تعزيز الثقة بالنفس من خلال المشاركة بالأعمال التطوعية.



أما الجلسة الثانية من اليوم الأخير فقدمها بدر فؤاد الشطي بعنوان «الرأي والرأي الآخر»، مبينا خلالها مدى تأثيرنا في الآخرين وأهمية معرفة الفرق بين كلمتي المسيطر والقائد.



وفي الختام، كرم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للشؤون الثقافية سلمان الديحاني الفتيات المشاركات في برنامج «متمكن»، كما كرم د.وليد الأنصاري مدير أكاديمية العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب.