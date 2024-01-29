أسامة أبو السعود



أكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله العجمي أن النقابة ستظل أولا وأخيرا خط الدفاع الأول عن الموظفين، وهي المظلة الشرعية لموظفي شركة نفط الكويت.



وأوضح العجمي في أول لقاء عقب تزكيته من مجلس ادارة النقابة الجديد تمسكهم بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة وتحسين اوضاعهم وتحسين بيئة العمل



وشدد العجمي على أن مجلس الادارة الجديد سيعمل لصالح جميع العمال سواء من انتخبهم او من لم ينتخبهم مشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لـ «تجيير» العمل النقابي لأي مصالح او تتبع اي كيان خارج اطار الشركة او خارج اطار العمل وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



في البداية نبارك لكم اكتساح قائمة «الرؤية العمالية» انتخابات النقابة وتزكيتكم رئيسا للنقابة في الدورة الجديدة 2024-2026، ماذا تقولون بهذه المناسبة؟



٭ الانتخابات رسالة قوية من الجمعية العمومية ومن الحضور انهم متمسكون بنقابتهم ورسالة انها داعمة وسند للنقابة.



وتمت تزكيتي رئيسا للنقابة وهذا اكبر تكليف لي، ونسأل الله ان يعيننا على هذا التكليف وان نؤدي الأمانة على الوجه الأمثل.



ما أهم مطالب العاملين التي ستعملون على تحقيقها خلال مجلس النقابة المقبل؟



٭ النقابة أولا وأخيرا هي خط الدفاع الاول عن الموظفين، وهي المظلة الشرعية لموظفي شركة نفط الكويت، ونحن متمسكون بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة وتحسين اوضاعهم وتحسين بيئة العمل، ورفع اي ظلم عن الموظفين اذا كان هناك اي ظلم.



ونعاهد انفسنا امام الله ونعاهد العمال بأننا لن نساوم على حقوق الموظفين ومصالحهم، وان نكون خط الدفاع الاول عنهم، وان نعمل على تحسين وضعهم الوظيفي من أمور ادارية ومالية.



انسحاب قائمة التغيير



قائمة التغيير انسحبت من المنافسة في الانتخابات وأكدت في بيان لها اللجوء للقضاء بسبب الجمعية العمومية غير العادية وما شابها من شوائب، بم تردون على ذلك؟



٭ كنا نتمنى اذا كان هناك اي انتقاد ان يكون انتقادا بناء، وهذا نرحب به، فنحن اولا واخيرا مع حقوق العاملين وجئنا لخدمة العمال وتحقيق مصالحهم.



وجميع ما ذكره الإخوة في القائمة المنافسة مردود عليه سواء التعديلات او حضور الجمعية العمومية غير العادية فهذا كلام غير صحيح سواء من ناحية التنظيم او الاشراف او الشكل القانوني، فالنقابة اتبعت جميع الأطر الصحيحة وفق القانون واللائحة.



بم تردون على من يقول ان النقابات توجه لأغراض سياسية بعيدا عن مصالح العمال؟



٭ في القائمة يتغير منها كل دورة اكثر من 60 -70% من ممثليها، وهذا يدل على انها قائمة الجميع وتقف على مسافة واحدة من جميع الموظفين وليس لديها مركزية الاشخاص والهدف ليس البقاء في المناصب ولكن خدمة العمال اولا واخيرا.



فجميع الزملاء اصحاب رأي ويؤخذ القرار بالأغلبية، فالنقابة من العمال ولصالح العمال، ونحن نرفض تجيير العمل النقابي لأي مصالح أو تتبع اي كيان خارج اطار الشركة او خارج اطار العمل.



هل من كلمة اخيرة؟



٭ نشكر من انتخبونا، ومن لم ينتخبونا، فمن اعطانا صوته نؤكد لهم انها ثقة غالية وهي وسام على صدورنا ومن لم يمنحنا صوته فهذا رأيه ونحن نحترم ونقدر جميع الآراء والاختيارات.



ونعاهد الجميع اننا على العهد باقون وسنعمل بإذن الله لتحقيق تطلعات جميع العمال دون اي تفرقة، وسنظل خط الدفاع الأول عن حقوقهم ومصالحهم.

تشكيل مجلس إدارة نقابة نفط الكويت الجديد

العجمي رئيساً والعتيبي أميناً للسر وبلوشي لـ«الصندوق»



أعلن مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تشكيل مجلس إدارة نقابة نفط الكويت الجديد للدورة النقابية 2024-2026



1- عبدالله علي هديان العجمي - رئيس مجلس الإدارة.



2- أحمد هلال ساجر العنزي - نائب الرئيس للشؤون الفنية.



3 - محمد خالد محمد النويعم - نائب الرئيس للشؤئون الإدارية والخدمات.



4- عيد صاهود محمد العتيبي - أمين السر.



5 - حسن فاهد شوردي الهاجري - أمين السر المساعد وشؤون المقر أمين الصندوق.



6 - عيسى حسين عيسى بلوشي - أمين الصندوق.



7- حمد محمد سليمان العساكر- امين الصندوق المساعد وشؤون لجنة صندوق الزمالة.



8- داود سلمان بلال محمد - أمين شؤون المنظمات النقابية والعلاقات الداخلية.



9 - بندر ناصر سليمان الشعيل - أمين العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الخارجية.



10- سالم على فايز السبيعي - عضوا.



11- ضاري أحمد إسحاق الكندري - عضوا.



12 - م.سعد الحميدي علوش الهاجري - عضوا.



13- نواف حمد مزعل الشمري - عضوا - ممثل النقابة في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.



14- سعود محمد سعود المطيري - عضوا (ممثل النقابة في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات).



15- عبدالعزيز عبدالله أحمد الكندري - عضوا.



16- میثم ايوب حسن دشتی - عضوا.



17- د.سعد بجاد شافي الدوسري - عضوا (ممثل النقابة في الاتحاد العام لعمال الكويت).



18- علي محمد مبارك العجمي - عضوا.



19 - يوسف صالح محسن الحسيني - عضوا.





