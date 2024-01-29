

انطلاقا من التزامها بالعمل وفق معايير وممارسات الاستدامة المؤسسية وغرس مفاهيم العمليات المسؤولة اجتماعيا وبيئيا، نجحت بورصة الكويت بإحراز جوائز وتقديرات بارزة من جهات ومؤسسات عالمية مرموقة، حيث أقامت شراكات استراتيجية مع منظمات محلية ودولية لتنظيم 30 برنامجا ومبادرة ضمن ركائز استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية خلال عام 2023.



وتستمر جهود «البورصة» في دعم المبادرات التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة للعمل على ضمان رفاهية المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة، تمثل هذه الجهود نهجا شاملا ومتنوعا لتوجه الشركة في تفعيل مسؤوليتها نحو المجتمع والتزامها بخدمته.



وفي هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «لقد حصدت البورصة عبر السنوات القليلة الماضية جوائز مرموقة من العديد من المجلات والإصدارات العالمية، وتؤكد هذه الإنجازات على الأهمية الكبيرة التي تضعها الشركة على الاستدامة المؤسسية، وخدمة المجتمع والبيئة». وأضاف السنعوسي: «يبدأ غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية في بورصة الكويت بموظفيها، حيث وضعت الشركة سياسات وإجراءات لضمان صحتهم وسلامتهم، ويمتد إلى سوق المال والمجتمع الكويتي ووصولا بالبيئة، ذلك وتهتم البورصة بدعم وخدمة المجتمع، حيث تسعى لخدمة أصحاب المصالح، وتعمل على تعزيز تأثيرها الإيجابي فيه».



وقد حصلت بورصة الكويت على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) الذهبية لمبناها، وهي شهادة مميزة تجعل المبنى أحد المباني القليلة بالكويت يحصل على هذا التقدير، وتعد هذه الشهادة علامة فارقة برحلة البورصة نحو التنمية المسؤولة والمستدامة، وتعتبر تأكيدا لكفاءة استخدام الطاقة داخل المبنى والحفاظ على المياه ومعالجة النفايات وتحسين الأداء البيئي.



وتعليقا على الشهادة، قال رئيس أول لإدارة الخدمات والمشتريات م.عماد الدرباس: «تفخر البورصة بالحصول على شهادة LEED الذهبية لمبناها العريق، وهو دليل على مساعي الشركة لتطوير مرافقها لتتماشى مع المعايير الدولية ضمن جهودها لتبني الممارسات المسؤولة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني».



وقد توجت البورصة بجائزتين مرموقتين في الحفل السنوي الثالث لجوائز التمويل المستدام الذي استضافته مجلة «Global Finance»، حيث توجت بجائزة الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023، إضافة إلى تتويجها بجائزة الريادة في شفافية الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023.



كما توجت بورصة الكويت بجائزة أفضل حوكمة شركات مستدامة في الكويت لعام 2023 من مجلة «The European»، وتم اختيارها استنادا الى عدد من المعايير من بينها الجهود المبذولة في مجال الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة المالية ومبادرات بيئية وكذلك الخطوات التي اتخذتها الشركة في سبيل تمكين المرأة وبرامج استراتيجية أو شراكات مؤثرة في المجتمع والبيئة. وتتواصل بورصة الكويت باستمرار مع المجتمع الاستثماري العالمي لضمان استيفاء متطلباتهم من سوق المال الكويتي، مع الحرص على إبقائهم على اطلاع دائم بأحدث مستجدات السوق والشركات المدرجة فيه، وقد ركزت البورصة على تبني المعايير والممارسات الدولية في السوق، بالتأكيد على الشفافية وسهولة وصول المستثمرين إليه.



كما تعمل البورصة على ترويج سوق المال الكويتي باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافة إلى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها.



وفي هذا السياق، نظمت بورصة الكويت يومين مؤسسيين مع بنك HSBC ومجموعة جيفريز المالية، والذي شهد مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة بما في ذلك بورصة الكويت، وقد عقد خلالها ما يزيد على 200 اجتماع بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثلا من شركات إدارة الأصول المالية المشهورة عالميا وشركات الاستثمار والاستشارات.



من جهة أخرى، شاركت بورصة الكويت في مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من أسواق المال في دول الخليج، حيث قدم ممثلو الكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات عرضا لميزات وآفاق الاستثمار في بلدانهم، ما أثرى قيمة المؤتمر، وارتقى بدوره في تعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات الدولية.



وفي إطار جهودها الرامية الى تعزيز سوق المال الكويتي، تعاونت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مع مجموعة جيفريز المالية لتنظيم حملة ترويجية في لندن، تضمنت لقاءات فردية مع ممثلي عدد من شركات إدارة الاستثمار والاستشارات البارزة، بهدف تسليط الضوء على أحدث مستجدات سوق المال الكويتي، والفرص الاستثمارية التي يتيحها.



وخلال عام 2023، ركزت بورصة الكويت على تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين في سوق المال الكويتي، واطلاعهم على أحدث التوجهات والمعايير والممارسات المعتمدة لدى مجتمع الاستثمار العالمي. وقد خصص جزء كبير من هذه الجهود لمجالات مثل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة المؤسسية.



وقد استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالكويت الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي، كضيف شرف في حفل تخريج المحللين الماليين المعتمدين لعام 2023، حيث أشاد العصيمي بحاملي هذه الشهادة، مسلطا الضوء على أهمية تطوير الموارد البشرية خصوصا في مجال الصناعة المالية وأسواق رأس المال. وكذلك شارك العصيمي في المؤتمر السنوي للمركز المالي الكويتي المعنون «النظرة المستقبلية 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، وذلك بمقابلة خاصة تحت عنوان «دروس ونجاحات ورؤى مستقبلية»، أدارها الرئيس التنفيذي لـ «المركز» علي خليل.



ويعكس سعي بورصة الكويت بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتبني الممارسات المستدامة، حيث تدعم الشركة سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المساهمة في رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه، بما في ذلك المشاريع الخيرية، وبرامج تنمية المجتمع، ومبادرات التوعية المالية، إضافة إلى الشراكات مع المنظمات غير الربحية.



وتدرك بورصة الكويت دورها ككيان مؤسسي مسؤول، وتدعم مختلف المنظمات المحلية والدولية في جهودها المتعلقة بالرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمع بكل فئاته.



وواصلت البورصة شراكتها مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إطار تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، حيث استمرت «البورصة» في التعاون مع الجمعية كشريك إنساني للعام الثالث على التوالي، ودعم مبادرة المساعدات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية، والهادفة إلى نقل أطنان من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية إلى المناطق المتضررة في منطقة الشرق الأوسط.