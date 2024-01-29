تقدم النواب شعيب شعبان وبدر نشمي ود.فلاح الهاجري باقتراح يقضي بتطوير المقهى الشعبي في منطقة الصليبخات وزيادة مساحاته، واستخدام الأراضي المجاورة له، وتمكين المبادرات الصغيرة والمتناهية الصغر من المشاركة في استغلال المساحات الجديدة، وتقديم خدمات وأنشطة ترفيهية جديدة، وإضافة المزيد من الخدمات ذات الصلة. وقال النواب في مقترحهم:



لما كانت المقاهي الموجودة في البلاد تقدم خدماتها لجيل الرواد والرعيل الأول، وتعرف الشباب والنشء على تراثنا وتاريخنا وهويتنا الحضارية والثقافية، كما تقدم أنشطة وخدمات ترفيهية للأطفال والأهالي، تلقى دوما ترحيبا منهم. ونظرا للتطور الحديث وزيادة أعداد سكان المناطق المجاورة لبعض المقاهي الشعبية، مثل منطقة الصليبخات والدوحة وغرناطة والقيروان، والتي بات يشاركها الآن سكان منطقة شمال غرب الصليبخات (الجون) ومدينة جابر الأحمد. لذا، فإننا نتقدم بالاقتراح بتطوير المقهى الشعبي في منطقة الصليبخات وزيادة مساحاته، واستخدام الأراضي المجاورة له، وتمكين المبادرات الصغيرة والمتناهية الصغر من المشاركة في استغلال المساحات الجديدة، وتقديم خدمات وأنشطة ترفيهية جديدة، وإضافة المزيد من الخدمات ذات الصلة.