

هادي العنزي



أبرم الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقده مع المهاجم السوري نصوح النكدلي (30 سنة) ليحل بدلا من المهاجم التونسي عبدالرحمن الحنشي، الذي أبعدته الإصابة لنهاية الموسم، وسيكون متاحا مع الفريق بدءا من المباراة المقبلة.



من جانبه، أشاد مدرب الفريق السوري فراس الخطيب بأداء لاعبي فريقه عقب الفوز على الشباب 4-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، ليضرب «الأشاوس» موعدا مع القادسية في الدور ربع النهائي للبطولة.



وأكد الخطيب أنه يأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى، وقال: «نقدم كامل احترامنا للمواجهة المقبلة، وستكون الفرص متساوية بالتأهل إلى الدور نصف النهائي بغض النظر عن هوية الفريق الذي نواجهه».



من جهته، أكد مهاجم الفحيحيل فيصل عجب أن «الأحمر» سيطر على مباراته مع الشباب بعد تسجيله هدف التقدم، مضيفا ان المباراة جاءت جيدة من حيث المستوى الفني، ونتمنى تقديم مستويات أفضل في المواجهات المقبلة، للمضي قدما إلى المراحل المتقدمة في بطولة «أغلى الكؤوس».