نظمت «ايكيا» العلامة التجارية الرائدة في عالم المفروشات والحياة داخل المنزل يوما مليئا بالمرح لجميع العائلات في الكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وحضر الحدث الذي أقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين أكثر من عشرة آلاف شخص وجمع العائلات معا لقضاء وقت عائلي ممتع.



وقالت مديرة التسويق والتواصل لـ «ايكيا» الكويت والأردن والمغرب إليسا ألبنديا: بدأنا في النظر في هذه الفكرة منذ عامين تقريبا، لمساعدة الأهل على قضاء وقت ممتع في اللعب في الهواء الطلق مع أطفالهم بعيدا عن الأجهزة اللوحية والهواتف مما يشجع الأهل والأطفال على أخذ استراحة بعيدا عن الشاشات، وأردنا أن يلعبوا معا ويستمتعوا بالطقس الجميل في شتاء الكويت.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ايكيا» الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو: نظرا لأننا نهدف إلى إلهام الجميع في الكويت للحصول على حياة أكثر صحة واستدامة، فقد كانت هذه الفاعلية فرصة مثالية لدعوة العائلات للتواصل معا لمدة يومين بعيدا عن روتينهم اليومي، كما إن هذه المبادرة مجرد بداية للعديد من الفعاليات القادمة لأننا نعتزم أن نكون بجانبكم في كل لحظات الحياة المهمة.



وقد استعادت العائلات خلال الفعالية ذكريات ألعاب الطفولة، في تجربة ممتعة، تضمنت سباقات الحواجز، وألعاب الكرنفال، والترفيه للأطفال، فضلا عن الاستمتاع بالوجبات اللذيذة والوجبات الخفيفة والمشروبات.



وتعددت جوائز السباق، حيث حصل الفائز عن كل لعبة على قسيمة شرائية من ايكيا بقيمة 100 دينار كويتي، في حين حصل الفائزون الثلاثة الأوائل في السباق الكلي على قسائم شرائية من ايكيا قدرها 1000 دينار و500 دينار، و250 دينارا على التوالي، كما ربح الأطفال والآباء على حد سواء آلاف الدمى الناعمة في ألعاب الكرنفال وكان أفضل ما في الأمر أن الفعالية مجانية لجميع العائلات ليتستمتعوا بها.



وتابع ماغانتو: نريد أن نقدم هذه التجربة الممتعة للناس في الكويت كل عام ونتطلع إلى استقبال المزيد من العائلات في كل مرة، وذلك تأكيدا منا على التزامنا.. ايكيا، وياكم لحياة أفضل.