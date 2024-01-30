نجح الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو في التفوق على نظيره الأميركي إيلون ماسك كأغنى رجل على مستوى العالم، وذلك على خلفية تغير القيمة السوقية للشركات التابعة لكل منهما خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وكشفت بيانات مؤشر «فوربس» لتتبع الثروات، ارتفاع ثروة أرنو وعائلته بمقدار 23.6 مليار دولار إلى 207.8 مليارات دولار، بعدما أنهى سهم مجموعة «إل في إم إتش» المتخصصة في المنتجات الفخمة تعاملات الجمعة مرتفعا بأكثر من 13% بفضل نتائج أعمالها القوية.



وبلغت ثروة ماسك 204.5 مليارات دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بعد انخفاضها 18 مليار دولار في نهاية تعاملات الخميس، نتيجة الانخفاض الحاد لسهم صانعة السيارات الكهربائية «تسلا» بعد تحذير الملياردير الأميركي من تباطؤ مبيعات الشركة خلال العام الحالي.



لكن مؤشر «بلومبيرغ» لتتبع الثروات ما زال يظهر احتفاظ «ماسك» بمكانته كأغنى رجل في العالم بثروة بلغت 199 مليار دولار، بينما احتل أرنو المرتبة الثالثة بعد جيف بيزوس مؤسس «أمازون».



وبلغت القيمة السوقية لـ «إل في إم إتش» 388.8 مليار دولار الجمعة الماضي، في حين بلغت القيمة السوقية لـ «تسلا» 586.14 مليار دولار حسب تقديرات مجلة «فوربس».