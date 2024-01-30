سامح عبدالحفيظ ـ فرحان الشمري



أدى نائب الأمير سمو الشيخ د. محمد الصباح أمس اليمين الدستورية في جلسة خاصة وعلنية لمجلس الأمة وذلك طبقا لأحكام المادة (63) من الدستور.

وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: إن هذا الجزء من الجلسة مخصص لقسم سمو نائب الأمير، وحاولنا أن نعود إلى السوابق وهناك 6 سوابق لم تكن متماثلة، لذلك وضعنا سابقة اليوم بأن يقسم نائب الأمير على المنصة وفي موقع الرئيس حتى يمكن أن نستمر على هذا الأمر فيما بعد.

وأوضح السعدون «تضمن الأمر الأميري بتكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح بمسؤولية نائب الأمير أمرين، أولهما ورد في المادة الأولى بأن التكليف يستمر طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد، وثانيهما أن المادة الثانية تبين أن هذا الإجراء يستمر إلى حين تعيين ولي العهد، وبالتالي قسم اليوم لسمو نائب الأمير الشيخ د. محمد صباح السالم سيكتفى به مرة واحدة متى ما غاب سمو الأمير وإلى حين تعيين ولي العهد سيصبح سمو الشيخ د. محمد صباح السالم رئيس الوزراء نائبا للأمير». وفي بداية الجلسة أدى سمو رئيس الوزراء والوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور.

وفيما يلي التفاصيل

أحمد السعدون: عدنا إلى 6 سوابق لم تكن متماثلة ووضعنا سابقة جديدة بأن يقسم نائب الأمير من على المنصة في موقع الرئيس للاستمرار على هذا النهج

سمو نائب الأمير أدى اليمين الدستورية

الحكومة أقسمت أمام مجلس الأمة

تلاوة الأمر الأميري بتعيين سمو رئيس الوزراء نائباً للأمير طوال فترة غيابه.. ومرسوم تشكيل الوزارة الجديدة







سامح عبدالحفيظ - فرحان الشمري



عقد مجلس الأمة أمس جلسة خاصة علنية بناء على طلب الحكومة، لأداء نائب الأمير سمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء اليمين الدستورية.



وأدى نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح اليمين الدستورية طبقا لأحكام المادة (63) من الدستور.



وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خلال الجلسة «إن هذا الجزء من الجلسة مخصص لقسم سمو نائب الأمير، وحاولنا أن نعود إلى السوابق وهناك



6 سوابق لم تكن متماثلة، لذلك وضعنا سابقة اليوم بأن يقسم نائب الأمير من على المنصة وفي موقع الرئيس حتى يمكن أن نستمر على هذا الأمر فيما بعد».



وأوضح السعدون «تضمن الأمر الأميري بتكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح بمسؤولية نائب الأمير أمرين، أولهما ورد في المادة الأولى بأن التكليف يستمر طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد، وثانيهما أن المادة الثانية تبين أن هذا الإجراء يستمر إلى حين تعيين ولي العهد، وبالتالي قسم اليوم لسمو نائب الأمير الشيخ د. محمد صباح السالم سيكتفى به مرة واحدة متى ما غاب سمو الأمير وإلى حين تعيين ولي العهد سيصبح سمو الشيخ د. محمد صباح السالم رئيس الوزراء نائبا للأمير».



وفي بداية الجلسة أدى رئيس الوزراء والوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور، وذلك بعد تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



وكان رئيس مجلس الأمة وجه يوم الأربعاء الماضي الدعوة إلى حضور الجلسة الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء اليمين الدستورية، وذلك بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



وصدر في 4 يناير الجاري أمر أميري بتعيين الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرا أدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه في حين صدر الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.



