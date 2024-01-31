

بشار جاسم الكندري



انتهى الفنان مشاري العوضي من تركيب صوته على أغنيته الجديدة «فرقاه» والتي سيغنيها مع الفنان جاسم محمد كدويتو جديد، وذلك بعد 11 سنة من غنائهما معا أغنية «وليه».



أغنية «فرقاه» من كلمات مشاري العوضي وألحان جاسم محمد، وعن هذه الأغنية يقول: نجتمع من جديد انا وزميلي وصديقي الفنان جاسم محمد بعد ان غنينا «وليه» قبل 11 سنه تقريبا وهي للملحن حمد القطان وكلمات محمد الشريدة، والتي حققت نجاحا كبيرا في وقتها وكانت أول أغنية أقوم بتوزيعها ورجعنا حاليا بأغنية «فرقاه» وهي من الحان جاسم محمد ومن كلماتي وتوزيعي أيضا، ومكس صهيب العوضي وبعد عشرة أيام سنصور الأغنية فيديو كليب مع المخرج القدير ثامر العسلاوي، وتقول كلماتها:



يعل العين ما تبچيه



ترا هالقلب ميت فيه



انا والله حياتي كلها في يديه



اويلي لو عني يغيب



احس الموت لي قريب



لأن نبض قلبي واقف عليه



ما اقساه



اللي ماقدرت انساه



وأنا عيني سهيره



فرقاه



كيف بقدر على فرقاه



وانا قلبي اسيره



أما عن جديده بالأغاني الوطنية فيقول: نجهز أيضا أنا وجاسم محمد أغنية وطنية جديدة سنطرحها بالعيد الوطني بعنوان «الكويت تستاهل»، وسيقوم بإخراجها أيضا المخرج ثامر العسلاوي.



الجدير بالذكر ان المطرب مشاري العوضي طرح قبل فترة أغنيتين، الاولى بعنوان «جمالة» من كلماته وألحانه، وأغنية «عشان العشرة» كلمات سميرة الحوسنية وفواز المكي من عمان وتوزيع مشاري العوضي، ومكس حميد العوضي من الإمارات.