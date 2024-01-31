

وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف جاء كما يلي: يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:



1- نمى إلى علمي أن خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في عام 2023 تفوق الـ 120 مليونا مقارنة بـ 55 مليونا التي تم تقليصها في عام 2022؟ ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وما النتائج المالية للسنة الحالية مع مقارنتها بالسنوات الثلاث السابقة؟



2- هل تطبق قوانين وأسس الحوكمة بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي؟ وهل يتدخل رئيس مجلس الإدارة في إجراءات العمل التنفيذية والحضور اليومي للشركة كأنه رئيس تنفيذي؟



3- ما دور مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية تجاه التدخلات اليومية من قبل رئيس مجلس الإدارة في العمل التنفيذي؟



4- هل هناك أي تحفظات سجلت من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية على أعمال رئيس مجلس الإدارة؟



5- يرجى تزويدنا بجميع محاضر اجتماعات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية منذ تشكيل مجلس الإدارة الحالي حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال.



6- هل قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بإصدار قرارات إدارية النقل والندب وإنهاء خدمة الكويتيين في فترة الإيقاف الرسمي المبنية على قرار من سمو الأمير إبان توليه منصب نائب الأمير؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدنا بالسند القانوني لذلك.



7- هل تم تقليص الرحلات خلال الموسم الشتوي بأكثر من 25؟ وهل هناك خطة لتخفيف الرحلات لعدم التخطيط ووجود عدد كاف من الطائرات لموسم الصيف المقبل على خط مهم مثل نيويورك إلى 3 رحلات أسبوعية وإيقاف خط مدريد وعدم تشغيل خط واشنطن وتخفيف الوجهات الصيفية الموسمية؟



8- هل تم تثبيت الرئيس التنفيذي وعدم صدور إعلان للوظيفة رسميا كما هو منظم حسب لوائح هيئة القوى العاملة؟ وهل أجريت المقابلات والمفاضلة بين المتقدمين؟ يرجى تزويدي بنسخة من إعلان شغل وظيفة الرئيس التنفيذي والإجراءات المتخذة وفق القانون واللوائح، وفي حالة تثبيت الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية من غير تلك الإجراءات يرجى بيان إجراءات التأديب والتحقيق من قبلكم تجاه تلك المخالفات القانونية.



9- هل تم أخيرا إنهاء تكليف وخدمات موظفين ومسؤولين كويتيين من دون أسباب وتحت بند إنهاء التكليف أو الخدمة للمصلحة العامة ومنهم مدير العلاقات العامة وخدمات العملاء والهندسة والمعلومات التقنية ومدير مكتب الرئيس التنفيذي وآخرون؟



10- أين شركة الخطوط الجوية الكويتية من استحواذ وإدارة مبنى T4 التي كانت في الخطة مع الطيران المدني قبل نهاية عام 2023؟