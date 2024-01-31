

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، جاء كما يلي:



نشر القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في جريدة الكويت اليوم بالعدد 1650 يوم الأحد الموافق 27/8/2023، ومنذ تاريخ الإصدار لم تفعل مادة واحدة من القانون ولم تشكل المفوضية من القضاة ولا الجهاز التنفيذي لها وبالتالي لا يمكن وضع اللائحة إلا بعد التشكيل، ما يترتب عليه فراغ دستوري وقانوني قد يبطل أي انتخابات عامة أو تكميلية تجرى قبل تشكيل المفوضية وقبل إصدار اللائحة، خصوصا أن آخر مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية تنقضي بعد ما يقارب شهرا فقط من تاريخ تقديم السؤال. وجاء في سؤال النائب شعيب المويزري إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب التالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تعطيل تفعيل هذا القانون وعدم تشكيل المفوضية العامة للانتخابات على الرغم من مرور 5 أشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية؟



2- لماذا لم يعين 5 قضاة كويتيين أعضاء المفوضية العامة للانتخابات ولم يعين أعضاء الأمانة العامة للمفوضية من أمين عام وأمين مساعـــد أو أكثر ولم تصدر اللائحة على الرغم مـــن تبقي ما يقارب شهرا واحدا من مهلة إصدارها وعليـــه يصبح القانـــون حبرا على ورق؟