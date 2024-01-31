تزايد استثمارات الصندوق على مدار السنوات الـ 10 الماضية في ظل التحسينات المستمرة في السوق

ثقة الأجانب في الأسهم الكويتية ترتفع.. وارتفاعات البورصة في 2024 ستنعكس إيجاباً على الاستثمارات



أحمد مغربي



سجلت استثمارات صندوق النرويج السيادي في الأسهم الكويتية انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي 2023، إذ بلغت 688.7 مليون دولار في 13 سهما في بورصة الكويت، مقارنة باستثمارات بلغت 809.37 ملايين دولار في 2022، وذلك بانخفاض بلغ 15%، وجاءت تلك الانخفاضات في قيمة استثمارات الصندوق الأكبر عالميا بالتزامن مع انخفاضات بورصة الكويت على مدار العام الماضي وتسجيلها خسائر سوقية بقيمة 6.463 مليارات دينار وسط تراجع سيولة وأحجام التداول.



وتفصيليا، جاء بنك الكويت الوطني في صدارة الأسهم التي يستثمر فيها صندوق النرويج السيادي، حيث بلغت استثمارات الصندوق 294.88 مليون دولار خلال 2023 مقارنة باستثمارات بلغت 276.22 مليون دولار، وذلك بارتفاع بلغ 10%، وجاء بنك الخليج في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 80.76 مليون دولار بنهاية 2023 مقارنة باستثمارات بلغت 95.48 مليون دولار بنهاية عام 2022، وبانخفاض بلغ 15.4%.



وجاءت في المرتبة الثالثة استثمارات صندوق النرويج في سهم هيومن سوفت، حيث بلغ إجمالي استثماراته نحو 69 مليون دولار، مقارنة باستثمارات بلغت 66.19 مليون دولار بنهاية 2022، أي بارتفاع بلغ 4.24%، تلاه شركة المباني باستثمارات بلغت 59.35 مليون دولار بنهاية 2023، مقارنة باستثمارات بلغت 69.48 مليون دولار، وذلك بتراجع بلغ 14.5%.



وبلغت استثمارات الصندوق في سهم طيران الجزيرة نحو 52.54 مليون دولار بنهاية 2023، مقارنة باستثمارات بلغت 65.6 مليون دولار، وذلك بتراجع بلغ نحو 20%، ثم بلغت استثمارات الصندوق في شركة زين نحو 37.5 مليون دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ 38.81 مليون دولار بنهاية 2022، وبانخفاض بلغ 3.3%.



أما استثمارات الصندوق في بيت التمويل الكويتي «بيتك» فقد بلغت 35.6 مليون دولار بنهاية 2023 مقارنة باستثمارات بلغت 134.9 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات على سهم شركة على الغانم وأولاده للسيارات نحو 28.18 مليون دولار مقارنة بـ 10.67 ملايين دولار، أي بارتفاع بلغ 164.1%، أما استثمارات الصندوق النرويجي في شركة بورصة الكويت بلغت 16.49 مليون دولار خلال 2023 مقارنة بـ 35.03 مليون دولار.



فيما بلغت استثمارات الصندوق في شركة أجيليتي نحو 7.5 ملايين دولار خلال 2023 مقارنة بـ 11.88 مليون دولار في 2022، فيما بلغت الاستثمارات في سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات نحو 3.4 ملايين دولار، وفي سهم بنك برقان نحو 3.3 ملايين دولار وسهم بنك بوبيان بنحو 10 آلاف دولار.



وتاريخيا، بلغت استثمارات صندوق النرويج السيادي في الأسهم الكويتية قبل نحو 10 سنوات عندما بدأت تحديدا في عام 2013 عند مستوى 30 مليون دولار، ثم في 2014 بلغ 91.6 مليون دولار، وفي عام 2015 بلغت الاستثمارات 95.9 مليون دولار، وفي عام 2016 بلغت 111.1 مليون دولار، وفي عام 2017 بلغت 130.2 مليون دولار، وفي عام 2018 بلغت 152.9 مليون دولار، وفي عام 2019 بلغت نحو 492.3 مليون دولار، وفي عام 2020 بلغت 492.3 مليون دولار، ثم في 2021 قفزت إلى 476.88 مليون دولار، واستثمرت في تحقيق القفزات خلال 2022 لتسجل 809.37 ملايين دولار، لتخفض خلال العام الماضي 2023 إلى 688.78 مليون دولار.



وتظهر الاستثمارات النرويجية في الكويت ثقة كبيرة بالأسهم الكويتية، بعد ترقية السوق لمصاف الأسواق الناشئة بالانضمام الفعلي لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية لمؤشر MSCI، والتحسينات المستمرة التي تنفذها منظومة السوق المتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي.



كما أن الثقة الأجنبية في أسواق المال الكويتية والكيانات التشغيلية المتداولة فيها سجلت ارتفاعا في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن، كما أن السوق الكويتي بات مثالا يحتذى للأسواق الأخرى.



ويتوقع ان ترتفع قيمة استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم الكويتية خلال 2024 بالتزامن مع الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصة منذ بداية العام والتي بلغت نحو 3.1 مليارات دينار.



ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي أو ما يعرف رسميا بالصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد - العالمي من أنجح الصناديق السيادية في العالم من حيث القوة وتنويع محفظة الاستثمارات والعائدات.



وتأسس هذا الصندوق في التسعينيات لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في البلاد، وحتى الآن استثمر الأموال في أكثر من 8500 شركة من 70 دولة حول العالم.

أرباح قياسية للصندوق



سجل صندوق الثروة السيادي النرويجي - البالغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار - أرباحا قياسية بلغت 213 مليار دولار في العام الماضي، بدعم من العوائد القوية على استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وحقق الصندوق عائدا قدره 16.1% أو ما يعادل 213 مليار دولار في العام الماضي، بعد الخسارة البالغة 1.64 تريليون كرونة المسجلة في 2022.



وذكر «نيكولاي تانجن» المدير التنفيذي لـ «نورجس بنك إنفسمنت مانجمنت» في بيان: على الرغم من ارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن سوق الأسهم في العام الماضي كان قويا للغاية، مقارنة بالأداء الضعيف في 2022، وكان أداء أسهم التكنولوجية بشكل خاص جيدا للغاية.



وفي 2023، بلغ العائد على استثمارات الصندوق في الأسهم 21.3%، ونمت استثماراته في أسهم قطاع التكنولوجيا لتشكل 22.3% من إجمالي استثماراته في سوق الأسهم، في حين بلغ العائد على حيازته من السندات 6.1%، وتراجعت الاستثمارات العقارية 12.4% في ظل ارتفاع الفائدة.