

عبدالله قنيص



لقي وافد من مواليد 1965 مصرعه مساء أول من أمس إثر تعرضه لحادث دهس على طريق الجهراء وذلك أثناء محاولته عبور الشارع.



وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس، مشيرا إلى انه فور تلقي البلاغ تم توجيه رجال دوريات إدارة العمليات ورجال الأدلة الجنائية. وأضاف المصدر أن رجال الدوريات أحالوا الداهس وهو مواطن من مواليد 1985 إلى جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن الداهس أفاد بأنه فوجئ بعبور الوافد الشارع ولم يستطع أن يتفاداه.



وذكر المصدر ان رجال الأدلة الجنائية أحالوا جثة الوافد الى إدارة الطب الشرعي وسجلت قضية حملت مسمى دهس ووفاة في مخفر منطقة النعيم.