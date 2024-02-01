عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالث عشرة من (N4) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (244) قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26 أبريل 2005 وفقا للمواعيد التالية، توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 1 و4 فبراير وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم 5 فبراير 2024 وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت إلى انه من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



وأشارت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 5 فبراير مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.​



وفيما يلي أسماء المواطنين:



عبدالطيف جاسم محمد علي المطوع



عازل فيحان محمد المطيري



صلاح محمد ربيعة المنصور



حمد عبدالله برجوس العجمي



محمد سعد محمد القصار



سعد مبارك عبيد الدوسري



حمد مطلق سعد مطلق



محمد خليفة عبدالله المطيري



علي حسن لفته البدري



بدر سعد ناصر مبارك



مشعل عبدالله تراك الشمري



على محمد صنهات العصيمي



جاسم محمد سالم الحجيلان



عادل سعد فهد العازمي



محمد زايد حمد العازمي



حسن عباس عبدالله حسين



فيصل ضيدان خالد السبيعي



مضحي مجبل مضحي الرشيدي



حقان محسن حقان العجمي



يوسف محمد فلاح العازمي



أحمد زيد هجاج زهمول



هلال مطلق حسين الخالدي



عيسى محمد هميجان العازمي



محمد ماجد حمد العجمي



ناصر مبارك منصور الهاجري



حمد ملحان حمد العجمي



طارق ابراهيم عبدالله الرويشد



أحمد ماجد سند المطيري



محمد علي محمد الدويلة



صنت محمد صنيتان المطيري



وليد منصور سعد البذال



عوض عيد مبارك العازمي



سعود عبدالله مازن العتيبي



راشد سالم راشد العازمي



عمر سعود عمر العنزي



سليمان منصور سليمان الصالح



ثامر فهد الدباغ العازمي



عبدالله مناور عالي العازمي



بدر شاكر حاجي غالب



أحمد عبدالله عيسى الاستاذ



أحمد دواس باتل الرشيدي



معجب صالح ثامر العتيبي



فهد محمد فالح الدوسري



مشاري سلمان فلاح الرشيدي



محمد ناصر فنيس العجمي



عبدالله قاسم محمد الحمد المجرن



فهد راشد سالم المرتجي



عامر مجبل عوض



فهد عبدالله سيف الرقيصي



نادر عبيد مجبل الصويلح



محمد خالد عبيد الدوسري



بدر سالم سيف اغبيشان العازمي



أحمد مران رجيبان الحربي



عبدالرحمن محمد ناصر الابراهيم



ناصر عقلة الطرقي الرشيدي



مسعود محمد مسعود الهاجري



بشار ابراهيم حسين السيد هاشم



محمد سليمان ابراهيم الفارس



طلال يوسف عبدالله محمد



مشعل نايف مبارك المطيري



ظافر محمد عبدالمحسن ظافر



محمد عبدالله محمد عامر



حمدي عيد حماد



عمر صلال قطيم



ماهر جاسم منشد العنزي



ماجد براك فهد العازمي



حسين علي محمد الهاجري



سالم حمدان حمود العلثات



محمد غنيم جعدان المطيري



عيسى فهد عيسى عبدالرحمن



حمد فهد حمد الحمد



سيد يوسف سيد هاشم طاهر الزلزلة



خالد فلاح راضي المطيري



سليمان سالم سليمان



رضا حمود ذرف الرشيدي



مشرف نزال منيخر الديحاني



بندر حمد حمد العجمي



راشد ناصر محمد الفويضل الهاجري



محمد صالح مرزوق الحريص



علي فهد محمد العجمي



بدهان سعود بدهان المطيري



خالد عجيل عايض العازمي



منصور علي مانع مرود العجمي



بداح محمد صنيتان جويعد المطيري



ناصر بدر عبدالله المبايعي



فواز عبيد هادي العازمي



عامر نفل منصور العجمي



عبدالرحمن عبدالله علي الدوب



وقيان عجيل عيادة سالم



حمد سالم ثويني الدوسري



طلال مبارك فراج العازمي



عبداللطيف محيسن قنيفذ الصليلي



أحمد يعقوب يوسف المجحولي



علي ابراهيم جاسم الصيرفي



مبارك سعد خلف البطحاني العازمي



صالح سالم علي العجمي



سعود مضحي سعود الرشيدي



محمد عبدالمحسن علي البديوي



طارق محمد عبدالله اليعقوب



عبدالعزيز أحمد جاسم العبيد



طلال سعد طبلان الرشيدي



أحمد ناصر يحيى بن رجا



جابر رفاعي الدباغ راعي العازمي



صالح عيد معيض العازمي



نايف راشد حمود الهاجري



ناصر فهد ناصر الصولة



راشد فهد راشد العجمي



ثامر خلف سعد العازمي



مصعب يوسف مصطفى الكندري



عبدالله مشعان محمد الخشم



محمد خالد خليل الصلال



عادل عوض عودة شاهين



هايف خضير مبرك العازمي



سعود طالب جابر بخيت



ظاري شبيب محسن الميع



مشعل فهد محمد العبدالهادي



فيصل صباح عبيد العازمي



أحمد مخلف عايد العنزي



حيدر محمد صالح سيدمير القزويني



علاء عبدالله عبدالوهاب السيفان



مشعل فهد سعد العرادة



راشد ناصر مطلق المطيري



يوسف عويض عوض العازمي



جابر بشير منيف الدوسري



مشعل جاسم محمد الشهاب



مذكر محمد نهار المطيري



مشاري سعد عيد العتيبي



عبداللطيف عماش زيد عماش



منيف ضويحي سلطان العجمي



جمال ناصر خلف العدواني



رياض محمد عبدالله العبدلي



خليف فلاح خلف العازمي



محمد مشعل مطر الزعبي



حمد عبدالله سعود العتيبي



خالد صرد زحام عادي



عبدالله ناصر فهد الدوسري



عبيد محمد شلوان الشلوان



عبدالعزيز فهد سيف الدوسري



بدر دلاك غازي العتيبي



فالح مشلح فالح العجمي



جاسم محمد علوش العازمي



أحمد ربيع عايض الميموني



مشاري سعود مبارك الشريان



خالد سالم ثقل الرشيدي



مهلهل قناص نقيع الخصيلي



محمد شلوان عبدالله العجمي



ناصر بدر عوض خميس السعيد



فهد سعد علي العازمي



بندر منصور ردعان العتيبي



صالح براك مبرك حواس



بدر أحمد عبدالله الكندري



فهيد حمود عبدالله الرشيدي



سالم فلاح سعد بتال



نايف خالد منصور العجمي



عبدالرحمن مبارك طلق الرشيدي



خالد شباب راشد المطيري



حمد فلاح عالي العازمي



فالح محمد فالح الهاجري



أحمد علي محمد الرمضان الهاجري



فهيد حمد فهيد العجمي



أحمد مبارك محمد شعيل العازمي



فهد مفلح اوتيد العنزي



محمد ناصر حمد الهاجري



محمد غزاي دغيمان المطيري



مشعل علي مصلح الرشيدي



حمد علي ضويان العتيبي



خالد لافي فالح العازمي



فهد فلاح عويضة مرزوق



أحمد سعود مبارك الشريان



بندر فرحان سريع العازمي



نواف فضي دابس الرشيدي



منصور علي سفر المطيري



عبدالعزيز يوسف محمد اليتامى



فيحان شجعان سعود العتيبي



ناصر علي حسن العجمي



فيصل فرحان مطيران العازمي



يوسف محمد مبارك الغضوري



حماد محمد حماد العازمي



مشعل حمد سعود المنيع



خلف فلاح شبوط الخميلي



فهد خميس عباس الجيماز



يوسف وليد محمد أحمد الكندري



فايز غازي مناور العتيبي



علي جامع عمر العازمي



خالد مخلد دهش المطيري



فيصل دعيج خليفة المريشد



نايف مشعان محمد الخشم المطيري



عبدالعزيز سلمان نجم الطراروة



فهد عبدالله عمر العصفور



ماجد شعف سليمان الرشيدي



عامر محمد رويشد الديحاني



هزاع ماطر محمد المطيري



عبدالله راشد فهيد العجمي



فياض حسن عبدالمحسن العجمي



يوسف سعد حمد الحميدة



أحمد مطر فرحان العدواني



سليمان عبدالرضا حسين سليمان



خالد مزعل حويان العازمي



عادل ابراهيم سالم المنزل



وليد فهد عبيد العصيمي



حمزة محيل شعلان العنزي



ناصر بدر ناصر الحميدي



عايد أحمد بجاد الهاجري



محسن سيد عباس سيد حسن



يوسف عيد عبدالله فجري



ضيدان سوهج مزيد المطيري



عبدالله حمود راشد مكمخ



سالم محمد مفرج المسيلم



علي نملان جابر الشمري



عذبي بطيان سعد العازمي



سعود عبدالله عواد الفضلي



جاسم محمد عباس الجيماز



وليد خالد نعمة البدر



هشام أحمد يوسف كلندر



مانع سعد مهدي العجمي



ناصر طرجم سعد السهلي



مشاري نوري ابراهيم



حمود سند سعد السيحان



هاني بدر حسن الاستاذ



فايز محمد رشيد العوضي



سامي عبدالمحسن عزارة الشمري



فهد يوسف عبدالله المنيع



عبدالله سليمان عبدالله الجطيلي



خالد عيد مصلح الرشيدي



إبراهيم راشد مبارك العازمي



فهد منصور ناجي العجمي



عايش مخلد فالح الرشيدي



سعد محمد مناحي العجمي



سلامة لطس مدغم العازمي



غازي مرضي سعيد العنزي



فهد محمد سعد العجمي



ثامر حسين علي البادي



مرزوق عبدالله حماد العازمي



طارق راشد اسعيد العلي ووالدته



محمد عبدالله مبارك الكدادي



ناصر عبدالله هذال الهاجري



حسين فالح عيد العازمي



طلق حجي عيد العازمي



أسامة أحمد برجس البرجس



مكراد خالد مكراد المكراد



فهد مبارك فلاح العازمي



عبدالله غانم منير السهلي



عبدالرحمن ماطر سهو السبهان العازمي



عبدالإله عبدالله غدنان الشمري