في خطوة جديدة، تؤكد اهتمام القطاع الطبي في الكويت بمواكبة أحدث التطورات والعلوم في مجال الرعاية الصحية، ينعقد في الكويت المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري في دورته الثالثة عشرة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير في قاعة سلوى صباح الأحمد بحضور عدد كبير من الأطباء والاستشاريين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية في الكويت من مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية.



وقال رئيس المؤتمر ورئيس رابطة جراحة العمود الفقري الكويتية د.عبد الرزاق العبيد: يعتبر هذا المؤتمر حدثا طبيا بارزا يهدف لخلق بيئة علمية لتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة منها عربيا ودوليا، كما أنه يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين العاملين في مجال جراحة العمود الفقري، حيث يشمل جدول أعمال المؤتمر استعراضا لأحدث التطورات الطبية من علاجات وتقنيات ومعدات من شأنها الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ليكون داعما لهم في رحلة العلاج وسببا في تحسين حياتهم، مؤكدا أن الرعاية الطبية والتقنيات العلاجية ليست هي وحدها المسؤولة عن جودة الخدمات الصحية، بل مقدمي هذه الخدمات من كادر طبي وتمريضي وفني يمتلك الخبرات والكفاءات العالية للوصول إلى النتائج المرجوة التي تعود بالرضا والتعافي على المرضى.



وعن أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الكويت، ذكر العبيد أن ما تحققه الكويت من تطور متسارع على كل الأصعدة، وخاصة في المجال الطبي يجعلها قاعدة مثالية وواعدة لاستضافة العديد من المؤتمرات الرائدة عربيا وعالميا، وإننا فخورون بأن تكون الكويت هي المحطة لانعقاد المؤتمر الثالث عشر لرابطة جراحي العمود الفقري العربية.



وتندرج ضمن فعاليات المؤتمر إقامة ورشات عمل حول جراحة العمود الفقري في اليوم الأول والثاني من المؤتمر، إضافة لمناقشة العديد من أوراق العمل والبحث التي تغطي مختلف التخصصات المتعلقة بجراحة العمود الفقري والتي تخدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والتخصصات التي تشمل طب العظام، جراحة الاعصاب، التخدير، الأشعة، أمراض الغدد الصماء، أمراض العمود الفقري عند الأطفال، الأمراض الباطنية، الروماتيزم، الأورام، أمراض الهشاشة، الطب الرياضي، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، الطوارئ، خدمات التمريض والخدمات الفنية المرافقة للعلاج.



ويستقطب المؤتمر في دورته الحالية مجموعة من أكفأ القامات العلمية والطبية محليا وإقليميا ودوليا للتعرف معهم على آخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث والتجارب والابتكارات في مجال صحة العمود الفقري بما يرتقي بالإمكانات لتكون على مستوى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الطبي، وللمساهمة معهم في اقتراح أنسب الحلول التي تخلق بيئة متطورة للرعاية الصحية التي تخدم المجتمعات وتولي كبير اهتمامها لصحة الناس والمجتمع.



ويضم فريق المتحدثين خلال أيام المؤتمر أسماء مشهود لها بالريادة العلاجية والأكاديمية، ومنهم البروفيسور ريتشارد عساكر أستاذ الجراحة العصبية من فرنسا، د.غويلوم لونجون المتخصص في جراحة العمود الفقري من فرنسا، د.جيانلوكا مايستريتي جراح العظام والعمود الفقري من سويسرا، د.طوني تنوري رئيس قسم العظام في جامعة بوسطن، أميركا، د.علي بعاج رئيس قسم جراحة العمود الفقري في جامعة أريزونا، البروفيسور محمد عبد البار أستاذ الجراحة العصبية في جامعة ديوك، ود.غوسيبي بارباغاللو أستاذ الجراحة العصبية في جامعة كاتانيا في ايطاليا، ود. جان أوليت أستاذ الجراحة في جامعة ميغيل بكندا، ود.عامر عزيز رئيس قسم العظام في مستشفى جوركي بباكستان، بالإضافة إلى متحدثين لامعين في مجال اختصاصهم من المغرب وقطر والإمارات والسعودية ومصر والعراق وسورية والأردن وفلسطين. كما يشارك في المناقشة باقة من أشهر الأطباء في الكويت في تخصصات جراحة العمود الفقري والعظام وجراحة الأعصاب.



وجدير بالذكر أن أوراق البحث المقدمة والمحاضرات وورش العمل ستتناول طيفا واسعا من أمراض وحالات العمود الفقري وطرق التعامل معها مما يجعل من هذا المؤتمر فرصة غنية بالمعرفة لجميع المهتمين.