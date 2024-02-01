وجه النائب أحمد لاري سؤالين إلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي، جاء السؤال الأول منهما كالتالي:



بشأن التعميم الصادر من شركة البترول الوطنية الكويتية في تاريخ 19 نوفمبر 2023 بشأن ترقية 3 من مديري العمليات ومديرين للخدمات الفنية في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء أعضاء لجنة المقابلات وتخصصاتهم العلمية، وسنوات الخبرة العملية ومراكزهم الوظيفية.



2- النتائج التفصيلية للمفاضلة بين جميع المرشحين بما فيها نتائج جميع عوامل المفاضلة الأولية، إضافة إلى نتائج المقابلات الشخصية بما فيها الدرجة التي منحها كل عضو لجنة لكل مرشح سواء من حصل على الترقية ومن استبعد.



3- بالنسبة لمن جرت ترقيته مدير عمليات الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، يرجى ذكر منطقة العمليات التي كان رئيسا لفريقها خلال السنوات الثلاث التي سبقت ترقيته، مع ذكر عدد الحوادث والحرائق التي حدثت خلال عمله فيها، وعدد الإصابات والوفيات الناتجة عنها.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



بشأن التصريح الذي أدلى به الأخ وزير النفط السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في الحكومة السابقة في أواخر شهر نوفمبر 2023 في شأن تأكيده أن المؤسسة تواجه عجزا قدره (1.41 مليار دينار) في الخطة الخمسية وبالتالي سوف تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من العجز، وأنه تقرر احتفاظ المؤسسة للأرباح السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة خلال الفترة الممتدة حتى 31 مارس 2027، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بموجب تصريح الأخ وزير النفط السابق، انه سبق الاتفاق في عام 2021 بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصناديق السيادية على قيام المؤسسة بتسديد (25.8 مليارات دينار) للحكومة خلال 15 عاما على أقساط قيمة كل قسط (550 مليون دينار) والتي تمثل أرباحا مستحقة منذ سنوات سابقة كتوزيع أرباح للصندوق الاحتياطي العام والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار باعتباره أحد الصناديق السيادية ويغطي عجز الميزانية العامة، فأين أصبحت هذه الاتفاقية؟ ولماذا لم تسدد هذه الأقساط المستحقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ولماذا صرح الوزير السابق باحتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بالأرباح وعدم توريدها للميزانية العامة حتى 31 مارس 2027؟



2- ما أسباب تعثر إدارة الاستثمار بمؤسسة البترول الكويتية في إدارة مشاريع عدة والتي نتج عنها عدم القدرة على تحويل الأرباح للهيئة العامة للاستثمار؟



3- بناء على دراسة مؤسسة البترول الكويتية وتصريح الوزير السابق للحاجة إلى الاقتراض وبيع أصول لسد العجز، فما قيمة القرض الذي تحتاجه المؤسسة؟ وما الجهة التي حددتها المؤسسة للاقتراض منها؟ وما الأصول التي قررت بيعها؟ وما تأثيرها على الاقتصاد الكويتي في حال بيع تلك الأصول؟ يرجى موافاتي بالدراسة كاملة، وبيان جدواها على المؤسسة وعلى الاقتصاد الكويتي، وفائدتها على الميزانية العامة للدولة، مع بيان ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى إعادة توزيع الأرباح المحتجزة منذ سنوات عدة.



4- ما أوجه الاستثمارات التي أجرتها مؤسسة البترول الكويتية لأرباحها خلال آخر خمس سنوات؟ يرجى تزويدي بتقرير عن أرباح هذه الاستثمارات وخسائرها.



5- ما وضع الطبقات المنتجة في حقل برقان وبخاصة مكمنا البرقان (3) - (4) اللذان يعانيان من استنزاف جائر من الإنتاج؟ يرجى الشرح والتفصيل بخصوص هذا الموضوع للوقوف على ما يجري في هذا الحقل وتحديد المسؤولية، مع بيان ما إذا كان أجري تحقيق في هذا الشأن.