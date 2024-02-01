وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، جاء كما يلي:



لما كان للتركيبة السكانية من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية مباشرة وكبيرة، وعليه أصدر مجلسكم الموقر القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.



ولما أعلنت «وزارة الداخلية» مؤخرا عن فتح باب الالتحاق بعائل، وفق شروط وضوابط جديدة بحسب إعلان الوزارة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الضوابط الموضوعة للالتحاق بعائل؟



2 - ما الضوابط الجديدة المستحدثة للالتحاق؟



3 - هل هناك عدد إجمالي أقصى محدد لكل جالية شقيقة أو صديقة في الدولة؟



4 - ما آخر خطوات الحكومة لتنفيذ مقررات القانون 74/2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، في ظل قرار مجلس الوزراء اعتبار وزير الداخلية هو الوزير المختص بتنفيذ مقرراته؟