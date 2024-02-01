مستخدمو الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية بلغوا نحو 51% من إجمالي عدد العملاء



أقيم يوم أمس الأربعاء مؤتمر «الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي»، الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية بالشراكة مع اتحاد مصارف الكويت، وقد حظي المؤتمر بحضور واسع من قيادات الجهات الحكومية والجامعات المحلية والعالمية ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والعالمي والقطاع المصرفي الكويتي.



وقد استهل الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، المؤتمر بكلمة أكد فيها حرص القطاع المصرفي الكويتي على مواكبة تطور المشهد المالي العالمي، من خلال تبني وتشجيع الابتكار الرقمي مع التركيز بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء.

وبهذا الصدد، أشاد الدعيج بجهود بنك الكويت المركزي في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، من خلال اتخاذ العديد من المبادرات لتحويل الكويت لمركز مالي وتسريع جهود التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي والمالي، فضلا عن تعليماته الصادرة للبنوك الكويتية بإنشاء إدارات للابتكار والتحول الرقمي بهدف تعزيز الحلول الرقمية التي تقدمها البنوك للعملاء.



وأوضح الدعيج أن البنوك الكويتية تعتمد أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتطورة لعملائها سواء من الأفراد أو الشركات، لافتا الى أن جائحة «كوفيد-19» ساعدت على تسريع عملية تحويل الخدمات المصرفية لتصبح معظمها عبر الهواتف الذكية مع اعتمادها كمنصة مناسبة وسهلة لتقديم الخدمات المصرفية للجمهور، علما أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات عبر الإنترنت والمحافظ الرقمية باتت تلعب دورا أساسيا بالنسبة للعملاء.



وتابع كاشفا عن أن الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بالربع الثالث من عام 2023 بينت أن نسبة مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في البنوك المحلية بلغت نحو 51% من إجمالي عدد عملاء البنوك، مقارنة بنسبة بلغت 24% خلال عام 2017.



ومن الجدير بالذكر أيضا أن الخدمات المصرفية الرقمية توفر للمستخدمين معاملات مالية مريحة وآمنة وتمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم المالية والتمتع بالخدمات المصرفية المختلفة في أي وقت ومن أي مكان.



وشارك في الحلقات النقاشية للمؤتمر من الجهات الحكومية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله العجمي، والقائم بأعمال مدير وحدة التكنولوجيا المالية لدى هيئة أسواق المال زهرة الموسى، ومن القطاع المصرفي شارك مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في بنك الكويت الدولي محمد الشريف، ورئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة حمد الفوزان، ورئيس التدقيق الداخلي في بنك بوبيان بشرى الوزان.



ويأتي هذا المؤتمر في سياق التعاون المستمر بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية من خلال مجلس الأعمال الكويتي -الأميركي لتبادل الأفكار والرؤى القيمة التي من شأنها تعزيز منافسة القطاع المصرفي الكويتي إقليميا وتشجيع الابتكار.