عبدالعزيز الفضلي



قال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني إن الأنشطة المدرسية تسهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية كما تسهم في بناء جيل يحمل فخرا وولاء لوطنه ويشعر بالمسؤولية نحو تطويره.



وأضاف العدواني في تصريح صحافي عقب احتفالية رفع العلم بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد التي أقامتها الوزارة ان وزارة التربية تلعب دورا رئيسا في تعزيز الروح الوطنية لطلبتها من خلال المناهج التعليمية.



وأوضح أن رفع العلم مناسبة وطنية نجدد فيها الفخر بتاريخ الكويت ووحدة شعبها ونستلهم من الإنجازات الماضية قوة لتحقيق المزيد في مستقبل يزهو بالتقدم والتضامن لما فيه مصلحة الكويت.



ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والى شعب الكويت بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية الغالية.