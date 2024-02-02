عبدالكريم العبدالله



افتتح الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي مؤتمر الكويت الدولي الأول متعدد التخصصات لطب الأطفال.



وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية بصحة الطفل وحقوقه وتطوير طب الأطفال، لافتا إلى ان هذا يتجلى في العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها، ومنها إنشاء مكتب داخل الوزارة معني بحماية الطفل، مبينا ان الوزارة خصصت خطا مباشرا على مدار الساعة (147) يتلقى جميع الشكاوى والملاحظات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ويتعامل معها بسرية وفورية، كما يضمن حماية بيانات وهوية المبلغ.



وأفاد بأن الوزارة افتتحت قبل أسابيع قليلة وحدة العناية المركزة بمستشفى الأميري للأطفال وهي الآن بصدد تسلم وتشغيل مبنى الأمومة والطفولة بمشروع توسعة مستشفى العدان وهو مركز تخصصي معني بالأمومة والطفولة يضم أكثر من 600 سرير ويخدم المنطقة الجنوبية في البلاد.



وعن المؤتمر، أوضح الحساوي ان المؤتمر يضم 42 محاضرة علمية و6 ورش عمل تخصصية يحاضر فيها نخبة من أطباء متخصصين من حول العالم، مما يعزز الاستفادة القصوى في المجالات العلمية والطبية، فضلا عن التعاون لبحث الأمور ذات الاهتمام بما ينصب نحو تطوير الأداء الطبي، مبينا انه سيناقش استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لما له من أهمية كبيرة في التطورات الطبية وتحسين تشخيص الأمراض وتسريع الأبحاث الطبية وتحسين إدارة السجلات الطبية.



وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة والأفكار بين الباحثين والمختصين في مجال طب الأطفال، كما أنها تأتي متسقة مع منهج الوزارة في تشجيع التدريب والتطوير وبناء القدرات والتنمية الفكرية انطلاقا من أهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة التنمية في الكويت وهي بناء رأس المال وبناء القدرات البشرية.



بدوره، قال استشاري طب طوارئ الأطفال ورئيس كلية طب الأطفال في معهد الكويت للاختصاصات الطبية رئيس المؤتمر د.محمد الحمدان ان المؤتمر يهدف إلى تبادل العلوم والخبرات والوسائل الحديثة والمتقدمة لتطوير مجال طب الأطفال من خلال الجمع بين المتميزين والباحثين في جميع مجالات طب الأطفال.



وأوضح ان هذا الحدث العلمي ما هو إلا ثمرة عمل وتعاون دؤوب لنخبة من الكفاءات الوطنية في شتى التخصصات التي تعنى برعاية الأطفال الباطنية منها والجراحة العامة والتخصصية، إضافة إلى التخصصات المساندة ليكون استمرارا لما بدأه زملاء لنا سابقون في هذا المجال.



وأشار إلى انه تم الحرص في إعداد البرنامج العلمي على ان يكون فريدا ومميزا ليغطي أحدث المستجدات والتطورات العلمية في مختلف تخصصات طب الأطفال والتخصصات الفرعية، حيث سيستمر البرنامج لمدة 5 أيام لتعزيز التعليم الطبي المستمر في بيئة مواتية للتعليم والتفاعل. ولفت إلى أن البرنامج يشتمل على ورش العمل والعروض التقديمية الرئيسية والمسارات المتخصصة وعروض الملصقات والمعارض المتاحة خلال أيام المؤتمر لتوفير المعرفة والمهارات المتطورة القائمة على الأدلة والبراهين العلمية لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية للأطفال على تحسين مستوى الرعاية في ممارساتهم.