بشرى شعبان



أعلن مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية التي ترأسها الهيئة العامة للقوى العاملة عن تكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين من العمالة، لاسيما في قطاع توصيل الطلبات الغذائية والاستهلاكية.



وقال المصدر انه تم تشكيل فرق بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامة والبلدية وهيئة الغذاء إلى جانب فريق «القوى العاملة» لضبط المخالفين في كل مناطق البلاد، لاسيما مناطق التمركز المخصصة للأسواق والمطاعم. وكشف عن ضبط 98 مخالفا لقانون العمل ممن يعملون في مجال توصيل الطلبات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبين أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين للشروط المحددة للعمل في هذا القطاع، ومن أهمها إذن عمل تابع لإحدى شركات التوصيل وترخيص صحي وسيارة مخصصة لنقل المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها من بنود أعلن عنها سابقا.