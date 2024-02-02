وجه النائب مهــند الســـاير 4 أسئلة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف جاء السؤال الأول منها كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأدلة التي تثبت صحة ادعاء الهيئة العامة للاستثمار بأن قرار الاستحواذ على حصة من شركة «بلاك روك» قد اتخذ بناء على دراسة معمقة من لجنة الاستثمار في الهيئة، على الرغم من التقارير التي تشير إلى عدم وجود مثل هذه الدراسة؟



2 ـ كيف عطل دور اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة في الإشراف على صفقة شراء الأسهم، وما الإجراءات التي اتخذت لضمان شفافية العملية؟



3 ـ كيف تعاملت الهيئة مع تعارض المصالح المحتمل نظرا لتعيين العضو المنتدب السابق في شركة «بلاك روك» خلال الصفقة، وما الإجراءات التي اتخذت للتخفيف من هذا التعارض؟



4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية فيما يخص واجبات عضو مجلس الإدارة، خصوصا فيما يتعلق بتعارض المصالح والشفافية في التعاملات المالية؟



5 ـ كيف تمت الاتصالات والمفاوضات مباشرة مع رئيس شركة «بلاك روك»، وما الضوابط التي جرى تجاوزها في هذا السياق؟



6 ـ كيف قيمت الهيئة فرصة الاستثمار في شركة «بلاك روك»، وما المعايير المتبعة لتقييم مثل هذه الفرص الاستثمارية؟



7 ـ كيف تأثرت إجراءات الاستثمار واتخاذ القرارات في الهيئة خلال فترة الحظر الكامل بسبب جائحة كورونا، وهل التزم بالضوابط اللازمة خلال هذه الفترة؟



8 ـ ما الاستراتيجية العامة التي تتبعها الهيئة في اختيار وإدارة استثماراتها، وكيف طبقت هذه الاستراتيجية في حالة الاستثمار في شركة «بلاك روك»؟



9 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى تضارب المصالح، وكيف يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مبررات اتخاذ قرار تحويل 10 مليارات دولار من مكتب لندن إلى إدارة المكتب السندات في المكتب الرئيس، بالنظر إلى الخسائر التي حققت نتيجة هذا القرار والبالغة 233.173.440 دولارا، وهل كانت هناك دراسة شاملة لتقييم المخاطر والتبعات المالية لهذا القرار؟



2 ـ لماذا لم يستطلع رأي مكتب الاستثمار في لندن أو تقدم بدائل من شأنها خفض التكلفة وتجنب الخسائر قبل اتخاذ قرار التحويل؟



3 ـ كيف أديرت عملية تسييل الأصول وحولت الأموال بطريقة تضمن الحد الأدنى من التأثير السلبي على أداء المكتب وقيمة الاستثمارات؟



4 ـ ما الآليات التي وضعت لمراقبة وتقييم العملية التدريجية لنقل الأموال، وكيف جرى التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتقلبات السوقية خلال فترة التحويل؟



5 ـ ما الاستراتيجيات الاستثمارية التي جرى تبنيها في توزيع الـ 10 مليارات دولار على مديري محافظ السندات، وكيف تأكدتم من توافق هذه الاستراتيجيات مع الأهداف الاستثمارية العامة للهيئة العامة للاستثمار؟



6 ـ كيف جرى التعامل مع التكاليف والرسوم الناجمة عن تسييل الأصول، وهل كانت هناك إجراءات لتقليل هذه التكاليف؟



7 ـ كيف يتم تحليل وتبرير الخسائر المحققة التي نجمت عن تسييل السندات والأسهم، وما الدروس المستفادة لتجنب مثل هذه الخسائر في المستقبل؟



8 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى هذه الخسائر، وكيف يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟



وجاء السؤال الثالث كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها إدارة الأسهم - قطاع الأوراق المالية في الهيئة العامة للاستثمار لتقييم فرصة بيع أسهم شركة «مرسيدس بنز»، وكيف تم التأكد من شمولية هذه الدراسات لجميع الجوانب الاستثمارية والضريبية المهمة؟



2 ـ لماذا لم تتناول الدراسات المعدة الآثار الضريبية المترتبة على بيع أسهم شركة «مرسيدس بنز»، وما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة لمعالجة المطالبات الضريبية الكبيرة المترتبة على هذه الصفقة؟



3 ـ لماذا لم يستشر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وقطاع العمليات في الهيئة العامة للاستثمار قبل إتمام عملية بيع الأسهم، وما الإجراءات التي ستتخذ لضمان تحسين التنسيق في المستقبل؟ وفي حال تمت الاستشارة يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



4 ـ كيف حددت الإجراءات والتفويضات لقطاع الأوراق المالية فيما يتعلق ببيع أسهم شركة «مرسيدس بنز»، وهل كانت هذه الإجراءات كافية لضمان الحفاظ على مصالح الهيئة العامة للاستثمار والتحقق من سلامة العملية الاستثمارية؟



5 ـ كيف قيم توقيت عملية البيع وأداء الاستثمار في شركة «مرسيدس بنز» مقارنة بمؤشرات السوق والأداء التاريخي للسهم، وهل كان البيع في هذا التوقيت مجديا من الناحية الاستثمارية؟



6 ـ ما التبعات والتأثيرات الناتجة عن فقدان مقعد في مجلس إدارة شركة «مرسيدس بنز» نتيجة البيع، وكيف تم التعامل مع هذه التبعات من قبل الهيئة؟



7 ـ كيف تمثل عملية بيع أسهم «مرسيدس بنز» في استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لتنويع الأصول وإدارة المخاطر، وما المعايير التي استخدمت لتحديد هذه الاستراتيجية؟



8 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى هذه الخسائر، وما ضمان عدم تكرارها مستقبلا؟



وجاء السؤال الرابع كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ التقرير الأولي (التبليغ) لملاحظات ديوان المحاسبة الواردة على الهيئة العامة للاستثمار ومكتب لندن للسنوات الخمس السابقة.



2 ـ كيف يمكن تبرير الخسائر الكبيرة التي تكبدها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والتي بلغت 678.244.778 دولارا، وما الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر في المستقبل؟



3 ـ ما الأسس والمبررات التي استند إليها قرار دمج محفظتي الستلايت، وكيف تم تقييم المخاطر المحتملة وتأثيرها على أداء الهيئة؟



4 ـ ما التدابير التي اتخذتها الهيئة لضمان دقة واحترافية الدراسات المقدمة لمجلس الإدارة، وكيف يكون التعامل مع القصور في الدراسة التي أدت إلى الخسائر؟



5 ـ كيف يكون التعامل مع الفروق في الأوزان النسبية للاستثمارات وتأثيرها على القرارات المتخذة، وهل كان هناك أي تحليل شامل للتبعات المالية لنقل الأسهم وبيعها؟



6 ـ هل استشرتم مكتب لندن في عملية اتخاذ القرار المتعلق بدمج المحفظتين، وما ضمان تمثيل مصالح جميع الأطراف المعنية في هذا القرار؟



7 ـ ما الاستراتيجيات المتبعة لإدارة المخاطر وتقليل الخسائر خصوصا في ضوء الخسائر الكبيرة التي تحملها المكتب نتيجة قرارات الهيئة؟



8 ـ كيف تضمن الهيئة العامة للاستثمار ومكتب لندن الشفافية والمحاسبة في قراراتها الاستثمارية، وما الإجراءات المتخذة لمنع تضارب المصالح وضمان النزاهة؟



9 ـ كيف تقيم الهيئة والمكتب أداء استثماراتها، وما الإجراءات المتخذة لتحسين العائدات وتجنب الخسائر المستقبلية؟



10 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى هذه الخسائر، وما ضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟



11 ـ هل وافق رئيس دائرة الأسهم الأميركية ومدير إدارة الأوراق المالية ومدير قطاع المساهمات على عمليات تسييل الأسهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.