تقدم مدير «زكاة الأندلس» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي بالشكر الجزيل للمحسنين من أهل الكويت والذين بتوفيق من الله جل وعلا ثم بدعمهم حققت «زكاة الأندلس» العديد من الإنجازات المباركة خلال 2023 منها بناء 65 مسجدا في العديد من الدول المستفيدة.



وقال الهاملي: تتفاوت قيمة المسجد تبعا للدولة التي سيتم التنفيذ بها وكذلك المساحة، ونحرص على الزيارات الميدانية للدول المستفيدة للتعرف عن كثب على المنطقة التي سيقام بها المسجد، وعدد السكان وحاجتهم الفعلية للمسجد، ونتابع مراحل التشييد خطوة بخطوة ونرسل للمتبرع تقريرا مميزا للمسجد. وأوضح أن «النجاة الخيرية» تختار لمساجدها أئمة من خريجي الأزهر الشريف وكليات الشريعة بدول الخليج، ونحرص على أن تكون مساجدنا منارات دعوية وتوعوية وثقافية، فنقيم في المساجد الأنشطة الدعوية والتربوية المتعددة، إلى جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وولائم إفطار الصائم، وتنفيذ وتوزيع لحوم الأضاحي وغيرها من الفعاليات الرائدة التي تسهم في تنمية ثقافة المسلمين الدينية في هذه الدول المستفيدة.