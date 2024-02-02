

يحيى حميدان



أبرمت إدارة فريق الكرة بنادي برقان صفقتين جديدتين قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية أول من أمس الأربعاء بالتعاقد مع الأردني محمد فخري الملقب بـ «مودي» والسنغالي أوسينو كافين ديانيه.



ويتميز «مودي» في اللعب بمركزي المهاجم والجناح الأيسر وسبق له اللعب مع العديد من الفرق الدنماركية ومسيمير القطري.



ويشغل ديانيه مركز الارتكاز واحترف سابقا في أندية قادش الإسباني وكلوب بروج البلجيكي والترجي الرياضي الجرجيسي التونسي والجمعية الرياضية السلاوي المغربي.



وتخلى برقان عن المهاجم البرازيلي كلاودير جونيور ومواطنه برونو.