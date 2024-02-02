

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس البلاد بعطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة لأمطار متفرقة.



وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لـ «كونا» أن الطقس نهار اليوم سيكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وفرصة للغبار ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و20 درجة مئوية. ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.



وأشار إلى أن الطقس ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و9 درجات مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. وقال البلوشي إن الطقس نهار غد السبت سيكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية، ويكون موج البحر خفيفا إلى معتدل ما بين 1 و4 أقدام. ولفت إلى أن ليلة الغد ستكون باردة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه.