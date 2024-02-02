لحاملي البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي والمنتهية ولمدة 3 أشهر

أحمد خميس



دعا رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة محافظ البنك المركزي باسل الهارون الى التوجيه بالتعميم على جميع البنوك بالسماح بصرف رواتب العسكريين حاملي البطاقات الصادرة من خلال الجهاز المركزي والمنتهية سواء كانت بطاقة مراجعة او بطاقة ضمان صحي، وذلك خلال مدة 3 أشهر فقط لحين الانتهاء من استكمال تسجيل اجراءات تسليم البطاقات.

وجاء في كتاب رئيس الجهاز المركزي الى محافظ البنك المركزي: انه وإلحاقا لكتاب سابق في مايو الماضي بشأن العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والمنتسبين للعمل لدى وزارة الدفاع والتي انتهت بطاقات المراجعة الخاصة بهم دون قيامهم باستكمال اجراءات تجديدها لدى الجهاز المركزي، نفيدكم بأنه بناء على تنسيق الجهاز مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بشأن منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، فإننا نرجو التفضل بالتعميم على البنوك لصرف رواتب هؤلاء العسكريين.