قدم سفير الكويت لدى البرازيل طلال المنصور أوراق اعتماده إلى الرئيس البرازيلي لويس ايناسو لولا دا سيلفا سفيرا للكويت ومفوضا فوق العادة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الرئاسي.



وذكرت سفارتنا في برازيليا في بيان لـ"كونا" أن السفير المنصور نقل إلى الرئيس البرازيلي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتمنيات سموه لجمهورية البرازيل الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.



وأكد السفير المنصور على عمق العلاقات الكويتية - البرازيلية وتطلع الكويت لتطويد العلاقات الثنائية وتعزيزها في شتى المجالات ولاسيما في الجانبين الاقتصادي والاستثماري.