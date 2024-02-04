

بيروت - ناجي شربل



تعادل الأنصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري اللبناني مع العهد حامل اللقب 1 - 1 (الشوط الأول 0 - 0)، في المباراة التي جرت بينهما تحت الأضواء الكاشفة بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الأولى إيابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الأوائل في الترتيب النهائي لمرحلة الذهاب من الدوري العام الـ 63 لكرة القدم.



وافتتح الفلسطيني محمد حبوس التسجيل لـ «الزعيم الأخضر» في الدقيقة 65 بكرة تسلمها بمركز الجناح الأيسر من الفرنسي المصري عبدالله ياسين، فاقتحم المنطقة وأرسلها لحظة خروج الحارس مصطفى مطر إلى الزاوية اليسرى الأرضية البعيدة ليشعل فرحة في المدرج المخصص بعدد محدد لجمهور فريقه.



وعادل كريم درويش للعهد بكرة رأس من ضربة ركنية في الدقيقة 98.



وطرد الحكم محمد عيسى مهاجم الأنصار السنغالي الحاج مالك تال بالبطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتشهد مرحلة الإياب دوريا من 3 مراحل كاملة بين الفرق، فيلعب كل منها 15 مباراة، ويتوج في نهايتها صاحب المركز الأول بطلا للدوري.