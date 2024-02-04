أعلن د.شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 أمس الموافق الثالث من فبراير لعام 2024، وذلك قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية.



وأكدت وكالة الفضاء في بيان لها: تم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.



وتأتي هذه العملية ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذي يعد أول قمر اصطناعي تجريبي للاستشعار عن بعد وتم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، وكذا يعتبر ضمن المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الاصطناعية داخل وكالة الفضاء المصرية، حيث تتمحور مهام الجانب المصري في تطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الاصطناعي وما تلاها من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من 60 مهندسا خبيرا في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الاصطناعية.



وأضاف صدقي أن هذا القمر يعتبر خطوة مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية من طراز الميكرو سات، حيث يتلخص دور وكالة الفضاء المصرية في الآتي:



1- تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.



2- المشاركة مع الجانب الألماني في تصميم القمر.



3- عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.



4- تجميع وتكامل واختبار القمر.



5- التنسيق الكامل لعملية الإطلاق.



6- تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.



جدير بالذكر أن وزن القمر التجريبي 67 كجم ويندرج تحت طراز الميكرو سات، والقمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهرو بصري دقتها 5.7 أمتار أحادي الطيف، ويتمثل العائد من إطلاق هذا القمر في توطين تكنولوجيا التصميم والبرمجيات للأقمار الاصطناعية من طراز الميكرو سات تمهيدا مستقبلا لتصنيع هذا القمر بغية خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة وأيضا إدرار عائد اقتصادي للدولة من خلال تصنيع هذا الطراز للغير.