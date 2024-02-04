

أكد عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثالث عشر لجمعية جراحة العمود الفقري العربية د.محمد دغيم ان المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الطبية والمستجدات العلمية المتسارعة في جراحات العمود الفقري لاسيما مع ادخال كثير من اساليب التكنولوجيا الحديثة فيها.



وقال دغيم ان اختيار الكويت مكانا لانعقاد المؤتمر دليل على المكانة العلمية التي تتمتع بها من خبرات وإمكانات طبية وبشرية وتقنية في جراحات العمود الفقري، مبينا أن العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها في مشافي الكويت تتم وفق أحدث الطرق والأساليب العالمية، إلى درجة أن الكثيرين من المرضى باتوا يفضلون تلقي العلاج بمختلف أنواعه في الكويت، بدلا من عناء السفر للخارج مع ما يحمل ذلك من تكاليف وأعباء، في ضوء الإمكانات التي باتت متاحة في الكويت، بفضل الدعم الذي يلقاه القطاع الطبي العام والخاص من القيادة السياسية.



وأشار إلى ان المؤتمر تضمن إقامة العديد من ورش العمل حول جراحة العمود الفقري في اليوم الأول والثاني من فعالياته، إضافة لمناقشة العديد من أوراق العمل والبحث التي تغطي مختلف التخصصات المتعلقة بجراحة العمود الفقري والتي تخدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية وتخصصات متنوعة، مؤكدا ان المؤتمر يكتسب أهمية خاصة أيضا بالنظر إلى نخبة المحاضرين من كفاءات طبية عالمية واقليمية ومحلية لتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث والتجارب والابتكارات في مجال صحة وجراحات العمود الفقري وهو ما يكتسب معه أهمية خاصة.