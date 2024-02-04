

يعقوب العوضي



يحتفي اتحاد كرة اليد بمنتخبنا الوطني الأول في الـ 6:30 م اليوم بمركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية في مقر الاتحاد، وذلك بعد إنجاز تأهل «الأزرق» إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.



وكان «أزرق اليد» قد خاض منافسات بطولة كأس آسيا الـ 21 التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا واحتل فيها المركز الرابع، ليصعد إلى المونديال بعد غياب 15 عاما، حيث كانت آخر مشاركة له في كرواتيا ذاتها بالعام 2009. وكان الاتحاد قد أعلن عن مكافأة مالية بقيمة 1000 دينار لكل لاعب.



من جانب آخر، تعاقد النادي العربي مع حارس اليد علي الموسوي لمدة موسم، وسبق للموسوي أن لعب لأندية التضامن والكويت والساحل وكاظمة والفحيحيل وأخيرا برقان بالموسم الماضي.