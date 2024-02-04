

باتت نيجيريا، البطلة 3 مرات، والكونغو الديموقراطية أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار بفوز الأولى على أنغولا 1-0، والثانية على غينيا 3-1 أمس الأول في ربع النهائي.



في اللقاء الأول على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي في أبيدجان، سجل جناح أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان (41) الهدف الوحيد لنيجيريا التي واصلت حملتها القوية للفوز بلقبها الرابع والأول منذ 2013، وحرمت أنغولا من التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخها، وللمباراة الثانية تواليا، فرض لوكمان (26 عاما)، الفائز بكأس العالم للشباب دون 20 عاما مع إنجلترا في 2017، نفسه نجما للقاء بعد هدفيه في مرمى الكاميرون في ثمن النهائي.



وضربت «النسور الممتازة» موعدا في نصف النهائي الأربعاء المقبل على ملعب السلام في بواكي، مع الفائز من مواجهة أمس التي جمعت الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.



وقال جناح نانت الفرنسي موزيس سايمون الذي اختير افضل لاعب في المباراة: «بالنسبة لي لا توجد أفضلية. كلاهما منتخبان جيدان مهما كان الخصم سيكون قويا».



وواصلت نيجيريا أداءها المتوازن الذي يجمع بين الحدة الهجومية والصلابة الدفاعية، حيث حافظت على نظافة شباكها للمباراة الرابعة تواليا وتحديدا منذ استقبال شباكها لهدف في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية، في استمرار لنهج مدربها البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي أعلن مرارا أن هدفه «عدم استقبال الأهداف أولا».



وقال بيسيرو في المؤتمر الصحافي: «لم نستقبل. إذا لم تستقبل أهدافا، يمكنك الفوز في كل مرة. إذا لم تسجل فالأمر ليس سهلا».



وأضاف: «مجددا لم نستقبل أي هدف. مجددا سجلنا هدفا واحدا. كنت أود أن نسجل المزيد لكن أنغولا وضعت المزيد من المهاجمين في الشوط الثاني».



أما المدرب البرتغالي لأنغولا بيدرو غونسالفيش فقال: «لم يكن الفريق موفقا وواجهنا خصما قويا جدا»، ومضيفا: «لكن نؤمن أن المستقبل سيكون لنا».



وعلى ملعب الحسن واتارا في أبيدجان أيضا، حولت الكونغو الديموقراطية تخلفها بهدف إلى فوز بثلاثية لتحقق أول فوز لها في البطولة بعد 4 تعادلات متتالية، على حساب غينيا في مباراة خيمت عليها الندية والإثارة.



وهي المرة السادسة التي تبلغ فيها الكونغو الديموقراطية نصف النهائي بعد 1968 عندما توجت باللقب الاول و1972 و1974 عندما ظفرت بلقبها الثاني و1998 و2015.



وبعد مرور 17 دقيقة من جس النبض، تقدمت غينيا عبر ركلة جزاء احتسبت لمهاجم لوهافر الفرنسي سددها الأخير بنجاح (20) مسجلا ثالث أهدافه من أصل 4 سجلها منتخب بلاده في البطولة الراهنة وأصبح أول غيني يحرز 3 أهداف في نسخة واحدة منذ باسكال فيندونو في 2006 (4).



وعوض قائد الكونغو مدافع مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا الخطأ الذي ارتكبه بتسببه بركلة الجزاء عندما عادل النتيجة بتسديدة قوية من زاوية صعبة إثر ركلة ركنية (27). وفرض رجال المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر أفضلية نسبية مع انطلاق الشوط الثاني، لكن دون فرص واضحة، إلى أن تقدم سيلاس كاتومبا مفومبا بالكرة ودخل المنطقة حيث تعرض لخطأ من جوليان جيانفييه فاقتنص ركلة جزاء أحرز منها ومهاجم برنتفورد يوان ويسا الهدف الثاني لـ «الفهود» (65) ثم سجلت هدفها الثالث عبر لاعب بشيكتاش التركي آرثر ماسواكا من تسديدة مباشرة خادعة (82).



ويلتقي «الفهود» في دور الأربعة، في 7 الجاري، مع الفائز من مواجهة أمس بين كوت ديفوار ومالي.