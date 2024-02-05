عبدالكريم العبدالله



أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب تدشين ورشة عمل لأطباء الرعاية الأولية لتدريبهم، وذلك بعد بدء تقديم الرعاية الطبية لـ «اليافعين» في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وذكرت في تصريح لـ «الأنباء» انه تم تدريبهم على مستجدات الأمراض الخاصـــــــة بـ«اليافعين» والوقاية منها وكيفية علاجها حسب البروتوكولات العالمية وحالات الطوارئ، وطرق علاجها والتعامل معها.



وأشارت إلى أن هذا يأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة متمثلة في الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية لتطوير الخدمة الصحية لليافعين، علما أن هذه الورش من تنظيم برنامج الطفولة واليافعين، وهو أحد البرامج التدريبية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية.



وأفادت بأنه تم تدريب الأطباء على الصفحة الإلكترونية المستحدثة لليافعين وكيفية العمل عليها، بالإضافة إلى اختيار محاضرات علمية مهمة لهذه الفئة العمرية والتي تشمل طرق التعامل مع حالات التدخين عند اليافعين، والإدمان، والأمـــراض النفسية الشائعة لهم والأمراض الجنسية، مشيرا إلى انه تم تقديم المحاضرات العلمية من قبل نخبة من أطباء طب العائلة وأطباء الأطفال والصحة النفسية، فضلا عن مشاركة فعالة لطبيبة زائرة من المملكة العربية السعودية مختصة في هذا المجال، مشيدة في الوقت ذاته بجهود رابطة أطباء العائلة الكويتية في المساهمة بدعم ورش العمل.



وأوضحت ان الاهتمام بصحة اليافعين يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الفئة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لهم لمتابعة التطور الجسدي والجنسي والنفسي الاجتماعي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما.



وأشارت إلى أن الخدمات الطبية تتمثل في الفحص والتحري عن اغلب المشاكل الصحية للشباب مثل اضطرابات الأكل، والأمراض النفسية الشائعة لليافعين، والسمنة، وفقر الدم، والتعاطي، والتدخين وغيرها، كما تقوم بتقديم توصيات والنصائح الطبية الوقائية.