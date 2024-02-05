حنان عبد المعبود



هنأ رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، رئيس صندوق مرضى السرطان التابع للجنة الأورام بالجمعية د.خالد الصالح المرضى بعودتهم من رحلة العمرة التي نظمها الصندوق تحت مسمى «النفس المطمئنة»، مشيرا إلى أهمية الدعم النفسي للمرضى، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن التأثير النفسي والروحي لرحلة العمرة إيجابي على مريض السرطان ويسهم في تحسين حياته والتخفيف من أعراض المرض.



وقال الصالح إن الرحلة تعد الـ 21 والتي ينظمها الصندوق لصالح المرضى، وهي دليل على الاستمرار في مساعدة مرضى السرطان بكل السبل المتاحة، مبينا أن الصندوق يدعم ماديا المرضى الذين يقعدهم السرطان عن العمل، لافتا الى أنها أحد أهم مشاريع الصندوق وتأتي هذه المساعدة للتخفيف من الأعباء، ما يسهم في تحسين الناحية النفسية للمريض وأسرته، كما يصبح المرضى أكثر استعدادا لمتابعة تلقي علاجهم بنفوس عامرة بالإيمان.



وبين أن التزام صندوق مرضى السرطان بخدمة المرضى جعل القائمين عليه حريصين على توفير كل السبل لإنجاح هذه الرحلة الإيمانية وتشكيل فريق طبي وتمريضي لمرافقة المعتمرين حرصا على سلامتهم، حيث يعمل الفريق على تذليل الصعوبات التي تواجه المعتمرين، وقد شارك في الرحلة 28 معتمرا، آملين زيادة العدد في السنوات المقبلة.