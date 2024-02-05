

وجه النائب شعيب شعبان سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف جاء كما يلي:



لما كانت القضية المعروفة بقضية صندوق الجيش من أكبر قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام وصدرت احكام نهائية بإدانة المتهمين في تلك القضية ووفقا للبلاغ المقدم من قبل وزير الدفاع في تاريخ 25/12/2023 فإن تلك القضية لها تداعيات أخرى تمثلت بوجود أجهزة تجسس وتدريب بعض العناصر على عمليات التجسس وغيرها من الوقائع التي تمس المال العام والاضرار بأمن البلاد ومصالحها العليا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل شكلت لجان تحقيق وفرق للبحث والتحري من هيئة الاستخبارات والأمن في الجيش الكويتي لجمع التحريات والاستدلال والبحث في وقائع ما ورده أعلاه؟



وهل كان البلاغ المقدم من وزير الدفاع السابق في تاريخ 25/12/2023 نتيجة عمل لجان التحقيق وفرق البحث والتحري التابعة لهيئة الاستخبارات والأمن في الجيش الكويتي؟



2 - ما النتائج والتحريات التي وصلت اليها لجان التحقيق وفرق البحث والتحري التي شكلت بما ورد اعلاه من وقائع؟



3 - هل ألغيتم قرار تشكيل لجان التحقيق بما ورد أعلاه ومعاقبة أعضائها والإيعاز لهم بتقديم طلب تقاعد؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب يجرى إفادتي بالأسباب.



4 - هل حوسب وعوقب ضباط وأفراد في هيئة الاستخبارات والأمن كانوا مسؤولين في الاستدلال وتشكيل فرق البحث والتحري عما ورد أعلاه من وقائع؟



اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى افادتي بالأسباب.



5 - صورة ضوئية عن جميع القرارات والأوامر التي صدرت عن مكتب وزير الدفاع وذلك منذ تاريخ 17/1/2024 حتى تاريخ ورود السؤال.