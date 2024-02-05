جهير معرفي: العرض الجديد يعكس هدفنا المتمثل في تلبية احتياجات عملائنا



أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا حصريا بالتعاون مع شركة هوندا الغانم للسيارات، ضمن حرصه على تلبية احتياجات جميع العملاء، ومنحهم الفرصة للحصول على السيارة التي ترضي تطلعاتهم.



ويتيح العرض الجديد الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس 2024 الفرصة للحصول على خصم بقيمة 2000 دينار عند شراء أي من سيارات هوندا المختلفة، ويمكن الاستفادة منه من قبل جميع عملاء البنك الأهلي الكويتي وغير العملاء من جميع فئات المجتمع داخل دولة الكويت.



وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: يعكس العرض الجديد هدفنا الدائم المتمثل في تلبية احتياجات عملائنا المتطورة باستمرار، وقد تم تصميمه لتقديم تجربة قيادة استثنائية جنبا إلى جنب مع أعلى مستويات الراحة والتمتع بأحدث التقنيات وميزات السلامة والأمان.



وأضافت أن العرض يعكس حرص البنك الأهلي الكويتي المتمثل في عقد شراكات مميزة مع العديد من الشركاء في مختلف القطاعات من أجل تعزيز مكانة البنك التنافسية في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت.



ويؤكد هذا العرض مكانة البنك الأهلي الكويتي وشركة هوندا الغانم وتميزهما بتقديم الحلول المميزة التي تلبي احتياجات العملاء وفق أعلى المستويات.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.