

القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، «بوابة الاستثمار الأجنبي» من خلال الرابط التالي https://foreigninvest.newcities.gov.eg/#/، ابتداء من أمس الأحد، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلا من الخارج، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حققت نجاحا كبيرا من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلا من الخارج.



وأشار د.وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى الخطوات التي يتبعها المستثمر للتعامل على البوابة، وتشمل: تسجيل حساب المستثمر وإدخال كل البيانات المطلوبة (الاسم ـ الرقم القومي ـ البريد الإلكتروني ـ رقم التلفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة.



وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: بعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، في حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام في حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، موضحا أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 الى 7 من كل شهر، ويتم الرد عليها خلال الفترة من يوم 8: 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 الى 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.