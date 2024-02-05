

دمشق - هدى العبود



كشفت الممثلة السورية إيمان عبدالعزيز أنها روضت المخرجين ولكنهم لم يستطيعوا أن يروضوها، وقالت عند سردها إحدى ذكرياتها أثناء تصوير مسلسل «حمام القيشاني»: «وصلت إلى موقع التصوير متعبة، ومتأخرة على الاستوديو الكبير، فبدأ المخرج بالصراخ وإصدار الأوامر، وبسبب الضغط الذي كنت أعاني منه فجرت قنبلة وضربت المخرج بكأس الشاي وغادرت».



وأضافت عبدالعزيز أثناء استضافتها في برنامج «شو القصة» مع رابعة الزيات: «بدأ المخرج يرجوني كي أعود، ويقنع مساعدته بأنه أراد أن يدخلني في أجواء الشخصية، وبعد ساعتين طيبوا خاطري وعدت».



وتحدثت عبدالعزيز عن الفنان تيسير السعدي، الذي كانت تزوره في موقع تصوير مسلسل «بوابة الصالحية»، لافتة إلى أنه هو من أقنعها بأن تدخل مجال الفن لتجاوز العقبات المادية، التي كانت تعيشها كونها موظفة تزوجت ثم انفصلت عن زوجها لتتزوج مرة ثانية، وقالت: «في بداية حياتي الفنية لم أكن أفهم تلك الأجواء، وتعرضت للتحرش من قبل المخرجين، ولكن من تحت لتحت، في ذلك الوقت شعرت بأنني مهملة ومهمشة لأنني لا أتقبل ذاك الشيء، خاصة أن الوسط الفني فيه الكثير من المحسوبيات»، ووصفت نفسها بأنها هجومية إذا اضطرها الأمر لذلك، قائلة: «مهما أخطأ الآخرون في حقي وأجحفوا به، فإنهم يعرفون أن طيبة قلبي ستعيد الوفاق بيننا».



وعن معاناتها كممثلة، أوضحت عبدالعزيز أنها تعبت في الفن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، لأنها ليست خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، مبينة أنها مظلومة فنيا مقارنة مع قدراتها، وألقت باللوم على المخرجين الذين يعرفون مقدراتها، مطالبة إياهم بأن يصروا على المنتجين، لإعطائها الأدوار التي تستحقها، بعيدا عن المحسوبيات.



واستشهدت إيمان بالظلم والإهانة اللذين تعرضت لهما بعد إلغاء شخصيتها من الأساس في الجزء الثاني من مسلسلي «سوق الحرير» و«أهل الراية»، وأن المخرجين يضعونها في المرتبة الثالثة بعد وفاء موصللي وأمانة والي في أعمال البيئة الشامية، ووجهت تحية للفنان سلوم حداد الذي أعطاها فرصة بإصراره على أن تكون ضمن فريق مسلسل «جوقة عزيزة» مع المخرج تامر إسحق.



وحول خلافها مع المخرجة رشا شربتجي، ردت: «أخذت على خاطري من رشا، لأن هناك إجحافا بحقي في مسلسل حارة القبة، لا أجر منصفا ولا راحة في اللوكيشن ولا الأزياء والماكياج، إذ إن التصوير انتقل من ديسمبر إلى يوليو، وصار الجو حارا جدا، تأثرت وصرت أنسى الحوار، ونتيجة ملاحظاتها السلبية أمام الجميع أحبطت.. وأعتب عليها لأنها لم تعطني حقي من الاهتمام».



وأوضحت عبدالعزيز أنها الآن تقبل بأي شيء على المستوى المادي، ولو كانت أقوى ماديا لكانت ستختار بشكل أفضل، وضعف الأجور في سورية ربما سيجعلها تدخل عالم «التيك توك»، وهي تبرر لكل الفنانين الذين قاموا بذلك، قائلة: «ذلك ليست شحادة ولا إهانة للكرامة».



يذكر أن الاسم الحقيقي للممثلة السورية إيمان عبدالعزيز هو إيمان زبادنة، واختارت «عبدالعزيز» تيمنا بالممثل المصري محمود عبدالعزيز الذي تؤمن بتمثيله إلى أبعد الحدود، كما أوضحت في الحلقة.