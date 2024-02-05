مفرح الشمري

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والانسانية لعام 2023 وهي كالتالي:

جائزة الدولة التقديرية في مجال الشعر منحت للشاعر عبدالرحمن فهد النجار بينما جائزة الدولة التقديرية في مجال الدراسات الادبية والنقدية منحت الى د.نورية صالح الرومي وجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون منحت للفنان القدير محمد جابر الصخي الشهير بشخصية " العيدروسي"، بينما فاز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون التشكيلية الفنان بدر منصور المنصور.

وفي مجال الاخراج التلفزيوني فاز المخرج محمد سامي العنزي، وفي الإخراج الإذاعي المخرجة غادة أحمد السني، وفي مجال القصة القصيرة فاز عبدالهادي محمد العجمي، وفي مجال الترجمة فاز د.عبدالمحسن عايد القحطاني، وفي مجال التأليف الموسيقي فاز د.حامد علي الكوت .

وتم حجب جائزة جوائز الدراسات التاريخية والاثارية والمتاحف والمأثورات الشعبية لدولة الكويت والاقتصاد

والجغرافيا .

وعلى حسب بيان المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المنشور في " كونا"، تم حجب جائزتي النص المسرحي وأدب الطفل، وفي مجال العلوم الاجتماعية والانسانية لم يتقدم أحد لجائزة الفلسفة.