دمشق ـ هدى العبود



تلقت «الأنباء» بيانا صحافيا من مكتب المخرج المهند كلثوم بأنه سيشارك في الدورة السادسة لمهرجان العين السينمائي الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة من خلال فيلمه الروائي القصير «فوتوغراف»، انتاج المؤسسة العامة للسينما، ضمن مسابقة «الصقر» الرسمية، ويقام المهرجان من الفترة 4 الى 8 الجاري في مدينة العين الاماراتية تحت شعار «السينما الخضراء».



وبحسب البيان فإن عامر سالمين رئيس المهرجان والمدير الفني، قال: ان المهرجان اصبح موعدا سنويا يضاف إلى قائمة المهرجانات والفعاليات السينمائية الثقافية ذات التأثير والاشعاع الوطني والدولي، وسيظل المنصة الأبرز للاحتفاء بصناع السينما في المنطقة من المخضرمين والمواهب الشابة، وسيتنافس على جوائز مسابقة الصقر لأفلام المقيمين 13 فيلما روائيا ووثائقيا من عدة دول عربية وأجنبية.



وتدور احداث «فوتوغراف» حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية، ويتحدث عن الاثر الذي تعرضوا له فيما بعد الحرب، بالإضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء، والفيلم من اخراج: المهند كلثوم، بطولة: سليمان الأحمد، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، عتاب أبو سعدة، سيناريو: بثينة نعيسة، تصوير: محمد مطر، اضاءة: جمال مطر، مونتاج وغرافيك: نور الدين الكري، موسيقى: خالد رزق، مخرج منفذ: علي الماغوط، سينوغراف: سلام حسين.