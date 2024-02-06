

يعتقد الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن فوز «المدفعجية» على ليفربول المتصدر 3-1، أثبت تعلمهم الدروس من خيبة خسارة اللقب الموسم الماضي. أرتيتا الذي احتفل بهدف تروسار الثالث في الدقيقة 90 بشكل جنوني على حافة الملعب، صوب على أهمية الفوز الأول على ليفربول هذا الموسم من ثلاث مواجهات.



بعد إهدار تقدمه بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه الموسم الماضي، مفسحا المجال لمان سيتي بالحفاظ على اللقب، يتوق أرسنال لإحراز لقبه الأول بعد انتظار طويل منذ العام 2004 في الحقبة الذهبية للمدرب الفرنسي أرسين فينغر.



وقال أرتيتا «كنا ثابتين طوال الموسم، وإلا لما كنا في هذا الموقع. نتعاطى مع كل مباراة على حدة. تعلمنا ذلك من الموسم الماضي. فلنحاول تحقيق ذلك». وشرح أرتيتا «كانت مباراة رائعة. أداء رائع من اللاعبين وشبابنا. كانت الأجواء الأجمل التي رأيتها خلال الموسم. هذا ما أردناه».



وتابع «لقد وضعوا قلوبهم وأرواحهم في كل كرة. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا لأنني أعرف تماما مدى صعوبة التغلب على هذا الفريق، مدى المعاناة وصعوبة التعامل مع الكرة ضدهم». قال أرتيتا إن التزام أرسنال في الضغط العالي والفلسفة الهجومية المعتمدة ضايقت ليفربول، خصوصا مع تصاعد الضغط في الشوط الثاني «لا تعجبني كلمة استحواذ.. أحب أكثر السيطرة وعدم السماح للخصوم بالتنفس». وباتت صدارة ليفربول، المتوج آخر مرة في 2020، في موقف صعب، وهي الخسارة الأولى له في ثلاث مباريات، منذ أعلن مدرب ليفربول يورغن كلوب الرحيل في نهاية الموسم.



أقر المدرب بأحقية أرسنال بتحقيق الفوز وتحسر على الهشاشة الدفاعية.



وتستكمل اليوم مباريات الدور الرابع، وستكون أبرز مواجهة اليوم التي تجمع ساوثهمبتون مع واتفورد.