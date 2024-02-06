حنان عبد المعبود



أعلن مدير عام معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.قيس الدويري عن تنظيم ورشة عمل لمدة يومين للعام الثالث على التوالي، بعنوان «الكتابة العلمية والمنهجية الطبية»، قدمها الجراح والأكاديمي في مجال الكتابة والمنهجية الطبية ورئيس تحرير مجلات علمية في فرنسا البروفيسور إيب فنجرهت، مبينا أن البروفيسور ناقش خلال ورشة العمل عدة موضوعات منها طرق منهجية للكتابة والنشر، والمبادئ العامة لأساسيات المحتوى، والإحصاء وتصميم الدراسة، والتقييم النقدي والجوانب الخاصة للكتابة في مجالات الجراحة والطب، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة.



وقال الدويري إن عقد هذه الورش والأنشطة العلمية ينبع من رسالة المعهد التي تتمثل في مكافحة مرض السكري من خلال أبحاث المرض المتقدمة والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم، كما أنه يعكس رؤية المعهد التي تتمثل في أن يكون رائدا في مجال مرض السكري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تكون لنا مكانة عالمية مميزة.



جدير بالذكر أن الورشة شهدت حضور العديد من الباحثين والأكاديميين والمختصين من جامعة الكويت ووزارة الصحة ومؤسسات أخرى، كما تم منح الحضور شهادات معتمدة من نظام التعليم الطبي المستمر.