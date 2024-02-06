عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د.محمد العازمي عن استضافة 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية لمستشفيات الوزارة خلال فبراير الجاري، مشيرا إلى أن القائمة تضم كفاءات عالمية متميزة من أميركا وفرنسا وألمانيا وكندا وعدة دول أخرى، في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والعيون وجراحة العظام والأورام السرطانية وأمراض الباطنية والأعصاب، مؤكدا أن التسجيل للمواعيد عن طريق برنامجي «سهل» و«كويت صحة».



وقال العازمي في تصريح صحافي إن برنامج استقدام الأطباء الاستشاريين الزوار بمستشفيات وزارة الصحة يهدف إلى التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وإتاحة الفرصة لأطباء الوزارة للتدريب وتبادل الرأي مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة في التخصصات المختلفة.



وأشار إلى أن استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات وزارة الصحة يعود بالفائدة على المرضى وذويهم بالحصول على الرعاية المتميزة دون تحمل عناء السفر للخارج، فضلا عن أن البرنامج يؤدي إلى التحسين المستمر لجودة الأداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال تبادل الخبرات والتشاور حول أحدث البروتوكولات والسياسات والأساليب العلاجية.



ولفت إلى أن الأطباء الزوار الذين سيتم استقطابهم في مستشفيات الوزارة، منقسمين إلى قسمين، الأول سيقوم بمعاينة المرضى وإبداء الرأي الطبي وإجراء العمليات الجراحية، أما القسم الثاني فسيكون لإعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية الوطنية على أحدث التقنيات والاستفادة من خبرات الأطباء الزوار.



وبين أن الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزوار لمستشفيات وزارة الصحة متاحة وفقا لدقة الحالات المرضية وجدول الزيارات والعمليات وما يقرره الأطباء المعالجون في المستشفيات التي تستضيف الأطباء الزوار بوزارة الصحة، مؤكدا أن برنامج الاستشاريين الزوار يحظى باهتمام خاص وشخصي ومتابعة مستمرة من وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري.