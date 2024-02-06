

احتفاءً بالأعياد الوطنية ومع بداية شهر فبراير، طرحت عربة للإجارة عرضها الحصري لعقود تأجير أيقونات مرسيدس الألمانية التي وصلت حديثا ضمن برامج تأجير الأفراد لديها وبالتعاون مع شركة الملا أوتوموبيلز، الموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس بنز في الكويت.



وبهذه المناسبة، سيحصل عشاق السيارات الفخمة على فرصة قيادة إحدى سيارات مرسيدس 2024 الجديدة بسعر غير مسبوق يبدأ من 269 دينارا شهريا بشروط ائتمانية ميسرة وخيارات من سنة لغاية 3 سنوات لعملائها، مع مزايا عديدة للتأجير التشغيلي كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والسيارة البديلة وخدمة المطار والمساعدة على الطريق 7/24 مع إمكانية السفر بالسيارة.



ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير لعرضها الاستثنائي على فئة GLE في نوفمبر الماضي، ويشمل العرض الجديد معظم فئات المرسيدس من موديلات 2024.



وسيتمكن عملاء عربة مستخدمي سيارات المرسيدس من معايشة التجربة الفريدة والمميزة في عملية التسلم والتدريب الدقيق على الاستمتاع بالسيارة وخصائصها العديدة، هذا وسيختبر العملاء درجة الرفاهية وحفاوة الاستقبال مباشرة.



ويستمر هذا العرض في جميع فروع عربة في الري والشويخ والأحمدي وصالة عرضها الرئيسية في مجمع كرييتف ديزاين سنتر بالشويخ، بالإضافة إلى معرض مرسيدس بنز على الدائري الرابع من السبت إلى الخميس من 8:00 صباحا إلى 8:00 مساء.