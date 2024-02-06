أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي عن انطلاق مؤتمر «خدمات الطوارئ الطبية.. الواقع الحالي وتطلعات المستقبل» في 18 الجاري برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي ويضم 10 جلسات عمل تتناول 40 ورقة علمية وثلاث ورش علمية.



وقال في تصريح صحافي إن المؤتمر يستعرض العديد من المحاور حول خدمات إدارة الطوارئ الطبية سواء فيما يخص خدمات الإسعاف الجوي أو البحري.



وأوضح الشطي ان المؤتمر سيتطرق إلى الحقائق والإنجازات التي حققتها الإدارة وكيفية التعامل مع إدارة الكوارث والأزمات سواء من خلال الاستعداد أو التتبع واستعراض بعض النماذج للتعامل مع الحوادث الكبرى مثل التفجيرات أو الأعمال الإرهابية.



ولفت إلى أن جلسات وورش العمل سوف تتناول كيفية حساب المهن الشاقة والخطرة والمخاطر المهنية والبدلات التي يصرفها ديوان الخدمة المدنية وكذلك الجودة والاعتماد والحوكمة للخدمات التي تقدم من خلال القيادة والاستدامة وثقافة الجودة.



وقال ان المؤتمر يناقش أيضا التجهيزات مثل إسناد الإصابات وتثبيتها واستخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة للسيناريوهات المحتملة وأخلاقيات المهنة والجوانب الاكلينيكية من خلال اللوائح الارشادية للممارسة الطبية وكيفية الحصول على مؤهلات ذات مصداقية واعتراف.



وأشار إلى مشاركة نخبة من فنيي الطوارئ والأطباء والممرضين والمسعفين والمخططين والمدربين بوزارة الصحة والجهات ذات الصلة.